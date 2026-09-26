大國藥妝登港一周年！加入YAICHI TOMO品牌推 「與日同價」 首1萬位會員享優惠$169年費

各位日本藥妝迷注意！即日起，登港1周年的日本連鎖藥妝品牌「大國藥妝」將會加入YAICHI TOMO 品牌大家庭，與生活雜貨品牌3COINS 及 LOFT一同推出「與日同價」的會員限定價格。首1萬名成為YAICHI DAIKOKU TOMO 年費會員的顧客，即可以優惠價$169加入年費計劃，於香港大國藥妝享受更價廉的貨品。

限量優惠年費價格 逾3300產品「與日同價」

香港大國藥妝成為YAICHI TOMO旗下品牌後，隨即推出會員年費計劃「YAICHI DAIKOKU TOMO」，讓會員以更貼近日本的價格享受日系貨品。首1萬名顧客可以$169的價格，加入成為「YAICHI DAIKOKU TOMO」會員。與此同時，尖沙咀店已經升級登場，帶來6大主題區域。顧客可一站式搜羅超過3300款日系生活產品，包括潮流美妝與護膚、保健品與居家護理用品、個人護理用品、日本食品和家居清潔用品，以及潮流小物。