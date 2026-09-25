網上熱話｜AI進化到幫學生哥「捉教授心理」 靠1招搵出隱藏重點：好似私人導師

AI發展迅速，相信不少人日常生活的大小事都已經習慣先問AI意見，有時就連搜尋器都不需要再用，只需向AI問一句，就可即時擁有大量資訊。早前，有學生哥發現AI原來已經進化到能夠幫手「捉教授心理」，可以靠1招搵出教授言談隱藏的重點資訊，幫助應付考試，引來大批網民關注。
AI再進化幫手「捉教授心理」
相信不少人都習慣使用AI，亦有不少學校為了杜絕學生過分使用AI，推出了不少措施和工具避免以上情況。不過，其實識得用AI的話，絕對可以用得聰明又方便。早前，有網民發現AI現時已經進化到識得幫手「捉Professor心理」。身為學生的發文者坦言平時「上完3個鐘堂望住成百頁Slides，腦袋一片空白」，但AI的新功能就可以幫輕好多。
靠1招搵出隱藏重點
她表示自己試過將課堂上的錄音「drop入去叫AI搵『教授講得最激動、重複最多嘅段落」，而AI這位好幫手「真係捉出3個hidden考點」、「全部都係教授隨口講一句『呢個位留心啲』，但notes冇印出嚟嘅嘢」。除了能夠找出隱藏重點， AI更會「自己generate埋幾條預測試題同marking scheme」供其試做。
網民大讚返工返學救星
以上作用對學生來說的確十分有幫助，難怪發文者感慨道「平時成日講AI幾勁冇乜感觸，呢次真係第一次覺得好似請咗個私人Tutor坐喺隔籬幫我聽書咁」。有網民留言指「咁好嘅，基本上堂可以放空雙手喎」、「教授平均音量呢個term好笑」。而除了學生哥，一眾打工仔亦對AI的有用程度表示有同感，「將老細發表講話同埋事後 email 倒入去，搵重點同潛台詞順便寫埋 minutes 同 follow up email，推測埋老細下一步想做咩，到時候開會再扮係自己思考得出」、「幾乎就係請咗個私人秘書」。