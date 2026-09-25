網上熱話｜AI進化到幫學生哥「捉教授心理」 靠1招搵出隱藏重點：好似私人導師

AI發展迅速，相信不少人日常生活的大小事都已經習慣先問AI意見，有時就連搜尋器都不需要再用，只需向AI問一句，就可即時擁有大量資訊。早前，有學生哥發現AI原來已經進化到能夠幫手「捉教授心理」，可以靠1招搵出教授言談隱藏的重點資訊，幫助應付考試，引來大批網民關注。

AI再進化幫手「捉教授心理」 相信不少人都習慣使用AI，亦有不少學校為了杜絕學生過分使用AI，推出了不少措施和工具避免以上情況。不過，其實識得用AI的話，絕對可以用得聰明又方便。早前，有網民發現AI現時已經進化到識得幫手「捉Professor心理」。身為學生的發文者坦言平時「上完3個鐘堂望住成百頁Slides，腦袋一片空白」，但AI的新功能就可以幫輕好多。

靠1招搵出隱藏重點 她表示自己試過將課堂上的錄音「drop入去叫AI搵『教授講得最激動、重複最多嘅段落」，而AI這位好幫手「真係捉出3個hidden考點」、「全部都係教授隨口講一句『呢個位留心啲』，但notes冇印出嚟嘅嘢」。除了能夠找出隱藏重點， AI更會「自己generate埋幾條預測試題同marking scheme」供其試做。