觀塘The ANGLE設青少年模擬賽車公開賽 免費+即場參賽贏FIA賽車執照課程

電競和賽車迷注意！即日起至10月3日期間，觀塘新商場The ANGLE舉辦「青少年模擬賽車公開賽2026」，邀請各位即場參賽及觀賽，見證新一代電競新星誕生。活動同時設有明星表演賽，邀請打機達人達哥將與澳門大賽車蓮花Elise冠軍及GT4亞軍車手Pluto莫梓諾對戰，各位萬勿錯過。

設多個組別 可即場報名參賽

比賽設有多個組別，包括初中組（中一至中三）、高中組（中四至中六），以及大專及青年組（25歲或以下大專生及青少年），有興趣參賽的人士可免費即場報名參加。每組別均設冠、亞、季軍，及最佳學校隊伍冠、亞、季軍，排名最高的6位車手，可自動晉身於10月3日期間舉行的總決賽，爭奪賽車之王的寶座。

最讓參賽選手期待的，當然是獎品，包括MOZA R5 Pro賽車模擬器周邊產品、Z-Challenger Academy模擬賽車課程、MOZA購物券及精美禮品等等，大專及青年組冠軍更可贏取由 Z-Challenger EVOLVE Racing School 贊助之「FIA賽車執照課程」一套 (價值約HK$17,000)。現場觀眾亦可與恨駕女團主持人Gladys李靖筠比拼，體驗模擬賽車的樂趣。