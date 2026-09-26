網上熱話｜港媽為中一兒子嗌外賣 學校因1事沒收致無飯食 嬲爆稱：要寫律師信告學校

相信學校的飯盒是不少香港學生的集體回憶，只因不少飯商提供的飯盒味道及賣相都令人卻步，以致一眾家長諗盡方法希望子女可以有啖好食。早前，有網民分享其家人的經歷，話說港媽的兒子剛升讀中一，在「中一生唔可以出學校食飯」的規定下，只好出動嗌外賣一招為愛兒醫肚。原本以為可以解決食飯問題，豈料學校竟然因1事而執意沒收兒子的外賣，令港媽嬲爆表示要寫律師信告學校！

港媽愛兒初升中一 嗌外賣午餐送去學校 早前，一位網民在Threads發文分享自己阿姨的故事，事源阿姨的兒子近日升讀中一，學校表明「中一生唔可以出學校食飯」，只可以跟學校叫飯商的飯盒又或是家長送飯，這位港媽原本都跟足規定幫兒子訂飯，奈何因為飯盒味道不佳，兒子不太願意食。在家人未能送飯的情況下，港媽決定「每日返工時叫foodpanda俾個仔，學校每日lunch時間前門口都有個叫做家長送飯收集處，咁都係叫外賣員係單寫咩班咩學生擺低」。人地家長送飯，港媽實行外賣員送飯政策。

學校因1事沒收飯盒 原本以為這個是兩全其美的妙計，豈料外賣員送飯1－2次後，「外賣員送到門口就俾保安截停左話學生唔可以叫外賣，唔知過程係點之後個飯就俾老師沒收左，放學先肯俾返」，搞到兒子無飯食。港媽事後有向學校老師詢問緣由，老師就回應指「一律發現學生叫外賣會沒收直到放學先俾返」，此舉令港媽嬲到爆炸，「覺得點解一定要家長送，話學校無權沒收個飯」，亦堅持想繼續為兒子叫外賣。