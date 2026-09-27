好人好事｜聾啞司機為乘客送溫暖 觀察力敏銳兼細心 網民超感動：睇到我想喊

雖然不時都有人批評香港人只顧自己返工、搵食或生活，但其實香港地仍然有很多好人好事待大家慢慢發掘。早前，一位剛出差回港的打工仔本來十分疲累，機緣巧合下坐上了由聾啞司機所駕駛的車而被其溫暖舉動所感動，引來大批網民紛紛留言表示「睇到想喊」。

出差後call車回家 遇上聾啞司機 早前，一位剛由外地出差回港的打工仔以「下車後，聾啞駕駛遞給我一顆棒棒糖」為題在小紅書發文，她表示自己在出差幾天後身心已經極度疲累，只想盡快回家休息，因而透過call車平台搭車回家。在上車初期曾因向司機講「唔該」被無視而有點誤會，以為「這司機還真沒禮貌」，後來才發現原來司機並非故意唔俾反應，而是因為他是聾啞人士，未能聽到發文者的說話。

司機觀察力敏銳兼超細心 發文者指司機在車上貼有一張告示，寫著「尊敬的乘客：我是聾啞人士司機，無法透過聽覺或語言與您溝通。但我受專業駕駛訓練，熟悉路線，並會確保您的行程安全舒適」。先前的誤會令發文者略心虛，只好默默用電話查「謝謝的手語怎麼做」。而司機在車程中亦表現出其敏銳的觀察力，可能因為發文者在車上咳嗽了幾下，「快到家時，他右手控著方向盤，左手在中間的小袋子裡翻找。停車後，他很快就下來幫我拿行李，遞給我一顆棒棒糖，又指指喉嚨，做了一個喝水的動作」，而發文者亦趁機「把剛學會的『謝謝』給他看」。