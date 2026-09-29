熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Sep-29 12:00
更新：2026-Sep-29 12:00

歌劇界高音C之王首度來港 男高音費雷茲攜手港樂10月掀歌劇風暴

分享：
Hoi B

歌劇界高音C之王首度來港 男高音費雷茲攜手港樂10月掀歌劇風暴

當代歌劇界頂尖的「高音C之王」、秘魯傳奇男高音費雷茲(Juan Diego Flórez)即將首度登陸香港。這場備受期待的香港首演將於1022日在香港文化中心音樂廳登場。隨後於1024日移師廣州星海音樂廳，由香港管弦樂團(港樂)及著名指揮斯波蒂(Michele Spotti)，為雙城樂迷呈獻直擊靈魂的音樂盛宴。 

從民謠少年到傳奇天王


1973年生於秘魯利馬的費雷茲，音樂之路充滿傳奇。自幼彈唱民謠與流行樂的他，17歲才正式接受正統聲樂訓練，後赴美深造。他的職業生涯始於一場戲劇性的臨時救援——1996年意大利羅西尼歌劇節，年僅23歲的他在主角缺席下臨危受命，憑藉無與倫比的花腔技巧與驚人高音一戰成名，同年更迅速登上米蘭斯卡拉歌劇院。30年間，他征服了紐約大都會歌劇院、倫敦皇家歌劇院等無數殿堂。 

費雷茲歌劇盛會 1 費雷茲歌劇盛會 2 費雷茲歌劇盛會 3

黃金歌單曝光煣合戲劇張力


本次首演，費雷茲將展現其舉世聞名的靈巧歌聲。節目涵蓋羅西尼的華麗序曲、唐尼采第《愛情靈藥》的深情婉轉、馬斯奈《維特》中令人心碎的《為何喚醒我？》，以及威爾第《馬克白》的震撼反差，更少不了比才、古諾與奧芬巴赫的浪漫篇章，滿足樂迷對抒情美感的所有想像。 

高音之王的慈善大愛


除了舞台上的耀眼光芒，費雷茲更熱心推動社會共融。他在2011年創立「秘魯交響樂團」計畫，無償為家鄉的弱勢兒童及青少年提供優質音樂教育。他深信音符能傳遞正面價值，這個計畫至今已為無數孩子提供了改變人生的機會。 這是一場融合激情、慈善與世紀美聲的難忘夜晚，樂迷可親身見證這位美聲天王席捲全球的舞台魔力。

《費雷茲歌劇盛會》詳情：

日期：1022(晚上730)

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$1,480$1,080$780$480

查詢：香港管弦樂團

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務