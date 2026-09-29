歌劇界高音C之王首度來港 男高音費雷茲攜手港樂10月掀歌劇風暴

當代歌劇界頂尖的「高音C之王」、秘魯傳奇男高音費雷茲(Juan Diego Flórez)即將首度登陸香港。這場備受期待的香港首演將於10月22日在香港文化中心音樂廳登場。隨後於10月24日移師廣州星海音樂廳，由香港管弦樂團(港樂)及著名指揮斯波蒂(Michele Spotti)，為雙城樂迷呈獻直擊靈魂的音樂盛宴。
從民謠少年到傳奇天王
1973年生於秘魯利馬的費雷茲，音樂之路充滿傳奇。自幼彈唱民謠與流行樂的他，17歲才正式接受正統聲樂訓練，後赴美深造。他的職業生涯始於一場戲劇性的臨時救援——1996年意大利羅西尼歌劇節，年僅23歲的他在主角缺席下臨危受命，憑藉無與倫比的花腔技巧與驚人高音一戰成名，同年更迅速登上米蘭斯卡拉歌劇院。30年間，他征服了紐約大都會歌劇院、倫敦皇家歌劇院等無數殿堂。
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本次首演，費雷茲將展現其舉世聞名的靈巧歌聲。節目涵蓋羅西尼的華麗序曲、唐尼采第《愛情靈藥》的深情婉轉、馬斯奈《維特》中令人心碎的《為何喚醒我？》，以及威爾第《馬克白》的震撼反差，更少不了比才、古諾與奧芬巴赫的浪漫篇章，滿足樂迷對抒情美感的所有想像。
高音之王的慈善大愛
除了舞台上的耀眼光芒，費雷茲更熱心推動社會共融。他在2011年創立「秘魯交響樂團」計畫，無償為家鄉的弱勢兒童及青少年提供優質音樂教育。他深信音符能傳遞正面價值，這個計畫至今已為無數孩子提供了改變人生的機會。 這是一場融合激情、慈善與世紀美聲的難忘夜晚，樂迷可親身見證這位美聲天王席捲全球的舞台魔力。
《費雷茲歌劇盛會》詳情：
日期：10月22日(晚上7時30分)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$1,480、$1,080、$780、$480
查詢：香港管弦樂團