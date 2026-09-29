歌劇界高音C之王首度來港 男高音費雷茲攜手港樂10月掀歌劇風暴

當代歌劇界頂尖的「高音C之王」、秘魯傳奇男高音費雷茲(Juan Diego Flórez)即將首度登陸香港。這場備受期待的香港首演將於10月22日在香港文化中心音樂廳登場。隨後於10月24日移師廣州星海音樂廳，由香港管弦樂團(港樂)及著名指揮斯波蒂(Michele Spotti)，為雙城樂迷呈獻直擊靈魂的音樂盛宴。

從民謠少年到傳奇天王



1973年生於秘魯利馬的費雷茲，音樂之路充滿傳奇。自幼彈唱民謠與流行樂的他，17歲才正式接受正統聲樂訓練，後赴美深造。他的職業生涯始於一場戲劇性的臨時救援——1996年意大利羅西尼歌劇節，年僅23歲的他在主角缺席下臨危受命，憑藉無與倫比的花腔技巧與驚人高音一戰成名，同年更迅速登上米蘭斯卡拉歌劇院。30年間，他征服了紐約大都會歌劇院、倫敦皇家歌劇院等無數殿堂。