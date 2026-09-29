KATSEYE紀錄片10.16登陸Disney+ 揭秘國際女團追夢淚水/未曝光珍貴畫面

兩度入圍格林美獎、以現象級姿態風靡全球的國際女團KATSEYE，將迎來首部成名紀錄片《KATSEYE: WILD HEARTS》，並於10月16日登陸Disney+！這部作品深刻記錄這群女孩在通往全球巨星之路上，所經歷的挫折、汗水與突破，是一封送給全球EYEKONS(fans暱稱)最真摯的影像情書。

作為韓國娛樂巨頭HYBE，與美國Geffen Records強強聯手打造的「BTS防彈少年團師妹團」KATSEYE，能夠誕生本身就是一場奇蹟。隊中6位成員分別來自4個不同的國家，她們在殘酷的選秀節目《Dream Academy》中，從高達12萬名參選者中經歷層層淘汰、脫穎而出，最終於2024年正式出道。