KATSEYE紀錄片10.16登陸Disney+ 揭秘國際女團追夢淚水/未曝光珍貴畫面

兩度入圍格林美獎、以現象級姿態風靡全球的國際女團KATSEYE，將迎來首部成名紀錄片《KATSEYE: WILD HEARTS》，並於10月16日登陸Disney+！這部作品深刻記錄這群女孩在通往全球巨星之路上，所經歷的挫折、汗水與突破，是一封送給全球EYEKONS(fans暱稱)最真摯的影像情書。
作為韓國娛樂巨頭HYBE，與美國Geffen Records強強聯手打造的「BTS防彈少年團師妹團」KATSEYE，能夠誕生本身就是一場奇蹟。隊中6位成員分別來自4個不同的國家，她們在殘酷的選秀節目《Dream Academy》中，從高達12萬名參選者中經歷層層淘汰、脫穎而出，最終於2024年正式出道。
從背負巨大壓力的生存遊戲，到如今橫掃音樂榜單，《KATSEYE: WILD HEARTS》記錄了KATSEYE瞬間爆紅的一段魔幻旅程，更首次公開從未曝光的珍貴幕後畫面、fans自製影片，以及團員們心碎與感動交織的深度訪談。觀眾能看到成員們在練舞室練到筋疲力竭相擁大哭的畫面，了解巨星光環背後最真實、最人性化的一面。
KATSEYE憑藉震撼舞台的表演魅力，已贏得《紐約時報》、《Vogue》及《Billboard》等權威媒體的高度讚譽。這部由Nadia Hallgren執導的紀錄片，將緊隨她們榮登Billboard 200冠軍的專輯《WILD》及「THE WILDWORLD TOUR」美國巡演開展後上線。10月16日，鎖定Disney+，一同見證KATSEYE如何憑跳唱歌曲，席捲全球音樂市場。
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