NARS秋季新品登場 奶油質感絕美唇線筆+閃爍光感打造魅力眼妝 強大氣場一秒提升

NARS秋季新品登場！今個秋季NARS再度打破彩妝極限，推出一系列全新眼唇美妝單品。從輕盈的奶油霧面唇線筆，到打造魅力眼神的捲翹睫毛液及閃爍眼影，每款新品都散發出滿滿的高級感。即刻同大家直擊今次NARS新品的，一秒提升氣場！

奶油質感勾勒唇線 輕盈柔潤無懼乾燥 今季最令人期待的，必定是全新的「誘型唇線筆」。不少女生對傳統唇線筆都有乾澀的刻板印象，NARS今次新品特別採用了極致柔滑的奶油質地，筆觸流暢無阻，塗抹時順滑得如同在唇上融化一樣，完全無乾澀感。一筆抹過就能精準勾勒出飽滿的絲絨霧面唇形，顯色度極高之餘，還具備超強的持久不脫色與不沾染效果。另外其養膚配方，特別蘊含高達91%的天然來源成分，當中加入橄欖角鯊烷，為雙唇帶來無與倫比的輕盈柔潤觸感，即使長時間鎖色亦不會感到緊繃乾燥。這款可削式木質唇線筆提供一系列啡色、粉紅及莓果色調，無論是單擦展現俐落線條、暈染打造溫柔漸層唇，還是疊加其他唇彩，都能輕鬆塑造屬於獨特風格。

眼妝矚目登場 閃爍眼影打造魅力氣場 除了唇妝新品外，NARS今次一系列必備眼妝單品更是不能錯過，今季重點「Sparkling Seduction 閃爍液體眼影」以超凡的光影技術，只需輕點於眼簾並以指腹暈開，即可打造出閃爍高級光感，瞬間提升整個眼妝的質感。想眼妝更有深度層次？品牌同步推出全新三款「四色眼影盤」，精心調配的粉質細緻服貼，輕輕一抹就能疊加出亮麗戲劇效果，由日常溫柔大地色到迷離深夜微醺妝容都能輕鬆駕馭，一眼令人心動，散發讓人無法抗拒的女神氣場。