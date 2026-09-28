壽司郎西九龍中心店10.5開幕 JFFT床哥擔任特別店員 5款限定壽司必試納豆軍艦

人氣連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將於10月5日正式進駐深水埗西九龍中心！今次新店開幕不但推出多款獨家超值壽司，更邀請到JFFT成員「床哥」化身特別店員，親自販售限定壽司，並隨機派發限定小卡200張，另外開幕當日堂食消費滿$100即可獲贈萌抱壽司精品，下文即睇詳情！

壽司郎西九龍新店 5款開幕限定壽司 JFFT成員床哥將於壽司郎西九龍中心新店開幕日登場！屆時床哥將會親自販售其「摯愛」的茄子田樂味噌壽司（限量50碟），幸運顧客更有機會獲得隨機派發的200張床哥限定小卡。除了惹味的茄子壽司，新店還推出多款致敬西九龍中心作為「壽司重鎮」的特別版壽司，當中必試充滿話題性的「北海道產小粒納豆軍艦」，獨特的濃郁豆香配上紫菜，口感層次豐富。此外還有溏心蛋軍艦、八爪魚香腸海苔包與極上大吞拿魚腩，款款都只賣$12！

壽司郎西九龍中心店開幕活動詳情



開幕日期： 2026年10月5日（星期一） 開始取票時間：9:30 開幕儀式開始時間：11:15 床哥上班時間：11:15-13:15