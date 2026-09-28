月餅盒回收2026｜即睇指定454個回收點 1方法送總值$73美心餐飲優惠券

大家食完月餅剩低好多月餅盒？愛護地球就不妨參與坊間「月餅盒回收計劃」，一齊減廢支持環保！美心集團連續第18年舉辦月餅盒回收活動，現已擴展至 454 個回收點。市民只要於其中 71 個指定商場回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒，依1步驟就可獲得總值港幣 73 元的美心餐飲電子優惠券，即睇哪個回收地點方便你！
71 個指定商場回收點
由即日起，大家可於 71 個指定商場回收點成功回收月餅盒，並用流動裝置掃描由商場職員提供的專屬二維碼，輕鬆跟隨指示就可獲得總值港幣 73 元的美心餐飲電子優惠券。優惠券適用於五大旗下餐飲品牌：美心中菜、美心 MX、美心西餅、東海堂及 Shake Shack ，優惠期至至 11 月 30 日。
五大餐飲優惠
餐飲優惠包括美心中菜晚市惠顧滿港幣250 元減 50 元（適用於全線美心皇宮、全線翠園、全線八月花、映月樓、翠玉軒、紫玉蘭、全線潮庭、全線潮江春、全線北京樓，不適用於10月 1 日）；美心 MX全日惠顧滿港幣60 元減 8 元（不適用於西九高鐵站分店）；美心西餅惠顧滿港幣50 元減 5 元（南昌站、西九龍站、集團中心、羅湖站、上水站、落馬洲站外）；東海堂惠顧滿港幣50 元減 5 元；Shake Shack惠顧滿港幣100 元減 5 元。