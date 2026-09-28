月餅盒回收2026｜即睇指定454個回收點 1方法送總值$73美心餐飲優惠券

大家食完月餅剩低好多月餅盒？愛護地球就不妨參與坊間「月餅盒回收計劃」，一齊減廢支持環保！美心集團連續第18年舉辦月餅盒回收活動，現已擴展至 454 個回收點。市民只要於其中 71 個指定商場回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒，依1步驟就可獲得總值港幣 73 元的美心餐飲電子優惠券，即睇哪個回收地點方便你！

71 個指定商場回收點 由即日起，大家可於 71 個指定商場回收點成功回收月餅盒，並用流動裝置掃描由商場職員提供的專屬二維碼，輕鬆跟隨指示就可獲得總值港幣 73 元的美心餐飲電子優惠券。優惠券適用於五大旗下餐飲品牌：美心中菜、美心 MX、美心西餅、東海堂及 Shake Shack ，優惠期至至 11 月 30 日。 回收點位置及詳情