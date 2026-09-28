SAPPORO快閃登陸希慎廣場 免費飲招牌生啤 必搶限定武士刀開瓶器

日本人氣品牌SAPPORO 150歲生日！即日起，SAPPORO快閃登陸銅鑼灣希慎廣場，打造日式立飲酒吧。粉絲只需完成簡單1步驟，即可免費嘆招牌生啤。SAPPORO同步推出多款150周年限定周邊精品，各位啤酒迷萬勿錯過！
向日本首位赴德受訓釀酒師致敬
源自1876 年北海道的SAPPORO踏入150周年，特別以漫畫《中川清兵衛物語》為靈感，打造日式立飲酒吧，向日本首位赴德國受訓的釀酒師中川清兵衛的匠人精神致敬。酒吧中央矗立圓形木製酒吧亭，配以暖黃色和風紙燈籠，並以大型漫畫裝置為亭頂，氣派十足。粉絲可掃描漫畫主題紙杯上的QR Code，了解中川清兵衛的釀酒歷程。
追蹤社交專頁即送即斟生啤！
即日起，訪客只須追蹤SAPPORO官方Instagram（@SAPPOROhk）或Facebook專頁（SAPPORO Hong Kong），並向工作人員出示追蹤頁面，即可免費換領現場即斟生啤。酒吧同時設有限定選物店，粉絲可同步選購多款150周年限量紀念珍藏系列，當中包括極具收藏價值的「SAPPORO 武士刀開瓶器」。
SAPPORO 150 周年限定立飲吧
日期： 即日起至 2026 年 10 月 8 日
地點： 銅鑼灣希慎廣場地下（啓超道入口）
時間： 上午 11 時 30 分至下午 10 時