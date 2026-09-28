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出版：2026-Sep-28 14:00
更新：2026-Sep-28 14:00

SAPPORO快閃登陸希慎廣場 免費飲招牌生啤 必搶限定武士刀開瓶器

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Joe24

日本人氣品牌SAPPORO 150歲生日！即日起，SAPPORO快閃登陸銅鑼灣希慎廣場，打造日式立飲酒吧。粉絲只需完成簡單1步驟，即可免費嘆招牌生啤。SAPPORO同步推出多款150周年限定周邊精品，各位啤酒迷萬勿錯過！

SAPPORO 慶祝150年釀酒工藝傳承 日式立飲酒吧登陸銅鑼灣希慎廣場

即日起，SAPPORO快閃登陸銅鑼灣希慎廣場，打造日式立飲酒吧。

向日本首位赴德受訓釀酒師致敬

源自1876 年北海道的SAPPORO踏入150周年，特別以漫畫《中川清兵衛物語》為靈感，打造日式立飲酒吧，向日本首位赴德國受訓的釀酒師中川清兵衛的匠人精神致敬。酒吧中央矗立圓形木製酒吧亭，配以暖黃色和風紙燈籠，並以大型漫畫裝置為亭頂，氣派十足。粉絲可掃描漫畫主題紙杯上的QR Code，了解中川清兵衛的釀酒歷程。

快閃酒吧以日本地道立飲酒吧為設計靈感，中央矗立圓形木製酒吧亭，配以暖黃色和風紙燈籠，並以大型漫畫裝置為亭頂，氣派十足 (3) SAPPORO的釀酒傳承源自1876年北海道，品牌秉承歷久彌新的傳統工藝，結合一絲不苟的日本匠心，釀出風味獨特的醇厚啤酒 快閃酒吧以日本地道立飲酒吧為設計靈感，中央矗立圓形木製酒吧亭，配以暖黃色和風紙燈籠，並以大型漫畫裝置為亭頂，氣派十足 (2) 參加者只需追蹤 SAPPORO 官方 Instagram（@SAPPOROhk）或 Facebook 專頁（SAPPORO Hong Kong），並向現場推廣人員出示追蹤頁面，即可換領現場即斟生啤乙杯 參加者只需追蹤 SAPPORO 官方 Instagram（@SAPPOROhk）或 Facebook 專頁（SAPPORO Hong Kong），並向現場推廣人員出示追蹤頁面，即可換領現場即斟生啤乙杯 2

追蹤社交專頁即送即斟生啤！

即日起，訪客只須追蹤SAPPORO官方Instagram（@SAPPOROhk）或Facebook專頁（SAPPORO Hong Kong），並向工作人員出示追蹤頁面，即可免費換領現場即斟生啤。酒吧同時設有限定選物店，粉絲可同步選購多款150周年限量紀念珍藏系列，當中包括極具收藏價值的「SAPPORO 武士刀開瓶器」。

SAPPORO 武士刀開瓶器 SAPPORO 650mL罐型啤酒杯 SAPPORO充電式磁石小燈箱（共三款） SAPPORO主題襪盲罐 （隨機三款之一：漫畫、五稜星、條紋款式） SAPPORO貼紙套裝 （一套五枚） SAPPORO杯墊套裝 （一套兩款） SAPPORO洗水T 恤

SAPPORO 150 周年限定立飲吧

日期： 即日起至 2026 年 10 月 8 日

地點： 銅鑼灣希慎廣場地下（啓超道入口）

時間： 上午 11 時 30 分至下午 10 時

Sapporo

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