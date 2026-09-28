SAPPORO快閃登陸希慎廣場 免費飲招牌生啤 必搶限定武士刀開瓶器

向日本首位赴德受訓釀酒師致敬

源自1876 年北海道的SAPPORO踏入150周年，特別以漫畫《中川清兵衛物語》為靈感，打造日式立飲酒吧，向日本首位赴德國受訓的釀酒師中川清兵衛的匠人精神致敬。酒吧中央矗立圓形木製酒吧亭，配以暖黃色和風紙燈籠，並以大型漫畫裝置為亭頂，氣派十足。粉絲可掃描漫畫主題紙杯上的QR Code，了解中川清兵衛的釀酒歷程。