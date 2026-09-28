年度微醺盛宴！紅磡嘉里酒店啤酒節回歸 挑戰經典舉杯耐力賽 / 歎脆皮德國豬手

又到了微醺狂歡的季節，今年的啤酒節正式殺到！紅磡嘉里酒店的百味村（Dockyard）宣布，其年度招牌活動「啤酒節」將於9月28日至10月31日強勢回歸。每逢星期五及星期六晚上，現場將會化身成巴伐利亞風的熱鬧慶典。現場除了有經典的德國美食與強勁的現場樂隊表演，更準備了多款傳統競技遊戲，為一眾打工族提供一個釋放壓力的週末好去處。

挑戰眼力與臂力！贏取 5 杯無限暢飲通行證 活動期間的周五、周六晚上7時30分至8時30分，現場將會舉辦多場互動競賽。自問有酒量的朋友，可以挑戰極限速度的「啤酒競飲大賽」，勝出者可贏取五杯啤酒暢飲通行證；另外還有考驗手臂意志力的「舉啤酒杯耐力賽」，參賽者需手持沉甸甸的一公升啤酒杯，堅持到最後一刻才算獲勝。若想輕鬆參與，現場亦設有考驗眼力與手部準確度的「推啤酒杯遊戲」，讓大家一展身手。凡購買三小時無限暢飲啤酒套餐，或任何指定的啤酒美食套餐，均可免費獲得遊戲券乙張參與上述挑戰。

地道德國滋味！三小時無限暢飲兼聽 Live Band 百味村特別推出一系列期間限定的地道節慶美饌，包括外脆內嫩的脆皮德國豬手、份量十足的酥脆豬扒漢堡、肉汁豐富的德國香腸拼盤，以及香脆烘焙的巴伐利亞蝴蝶餅等。餐廳同時提供三小時無限暢飲方案，亦備有適合單人或多人聚會的美食套餐。

紅磡嘉里酒店百味村 地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號1樓

電話：2252 5228 活動詳情： 日期：2026年9月28日至10月31日，逢星期五及星期六 三小時無限暢飲啤酒套餐：$350 套餐包括無限暢飲指定生啤，包括Stella、Lowenbrau、Becks、Hoegaarden、Hoegaarden Peach及Franziskaner等