網上熱話｜港漂媽媽公共場所觀察父子默契細聲說話 直言：「文化刻在骨子裏」

港漂要離鄉別井來香港生活，除了適應香港的生活節奏和習慣之外，更要了解本地文化及特色，少一點勇氣和耐性都不行。早前，一位港漂媽媽接兒子放學時，就在公園撞見一對父子溫馨一幕，二人相處上的默契令人羨慕，引起大批網民熱烈討論。

港漂媽媽接兒子放學撞見溫馨一幕 生仔和湊仔本身已經好困難，要離鄉別井去到一個陌生地方就難上加難。早前，一位育有三個小朋友的港漂媽媽在小紅書發文，分享自己近日接兒子放學時，遇到一位「年輕爸爸牽着大概七歲的小男孩，一路有說有笑地走過來」，溫馨一幕令她會心微笑。

父子默契相處惹人艷羨 而這對父子之所以令她關注，只因二人之間似有一種獨特默契，在他們有說有笑地散步時，走到離發文者大概兩米的時候，「爸爸忽然抬起手，輕輕往下壓了壓，笑着對孩子示意說話小聲一點」，而兒子馬上明白爸爸的意思，「點點頭，聲音真的就低了下來，兩個人繼續往前走，還是笑着的，只是安靜了許多」。