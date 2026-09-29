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出版：2026-Sep-29 17:00
更新：2026-Sep-29 17:00

ELIXIR聯乘The Collagen POP-UP　免費玩AI測膚兼換領膠原特飲

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ELIXIR聯乘The Collagen POP-UP　免費玩AI測膚兼換領膠原特飲

ELIXIR聯乘The Collagen POP-UP　免費玩AI測膚兼換領膠原特飲

護膚除了外塗產品，也可從日常補充入手。日本抗衰老護膚品牌ELIXIR與膠原美肌補充品牌The Collagen首次合作，以「Inner Glow × Outer Glow」為概念，由即日起至101日在@cosme香港尖沙咀旗艦店舉行「SKIN GLOW COLLAGEN PARTY」期間限定活動，集合測膚、互動遊戲及會員限定特飲，讓參加者一次過探索由內至外的護膚體驗。

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4大主要亮點 邊玩邊認識肌膚狀態

場內以粉嫩色調營造輕鬆氣氛，設有多個拍照位置及互動體驗。參加者既可了解自己的肌膚狀況，也有機會帶走護膚禮品。

主要亮點1. AI分析16項指標　即時查看「水玉光」指數

活動首次引入AI Skin Glow Mirror。參加者完成拍照及簡單問答後，系統會參考同齡數據，分析16項面部指標，並即時顯示個人「水玉光」指數。完成體驗可獲贈「膠原皇牌體驗組」3件，價值$136

主要亮點2. 追蹤專頁玩扭蛋　有機會贏取正貨

另一項互動是Skin Glow Gacha。只要follow品牌FacebookInstagram專頁，即可參加扭蛋遊戲，獎品包括膠原美肌正貨產品，為到場體驗增添驚喜。

主要亮點3. 指定日子登記會員　免費換領夏日特飲

顧客可於101日到場，並即場登記成為ELIXIR新會員，可免費換領Summer Collagen Mocktail一杯。特飲設有兩款果香口味，供應只限上述指定日期。

主要亮點4. 會場限定獨家禮遇

活動期間設有現金券、限定禮品及加購優惠，讓顧客以較相宜的價格選購心水美肌產品套裝。

顧客可於10月1日到場，並即場登記成為ELIXIR新會員，可免費換領Summer Collagen Mocktail一杯。特飲設有兩款果香口味，供應只限上述指定日期。 追蹤專頁玩扭蛋 膠原提亮妝前防曬底霜 The Collagen 膠原蛋白抗糖美肌飲 box The Collagen 昇華版膠原蛋白抗糖美肌飲 box 幹細胞膠原年輕緊緻精華 (The Serum) 昇華版膠原蛋白抗糖丸 The Collagen 膠原蛋白抗糖丸

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