《嘔心食物博物館》登陸啟德 直擊5大主題展區 活蛆芝士/發酵鯊魚/青蛙汁/ 老鼠酒(有片)

如果平日見到臭豆腐、榴槤已經要退避三舍，今次可能要做好心理準備。《嘔心食物博物館》（Disgusting Food Museum）明日起（9月29日）登陸啟德AIRSIDE，帶來來自全球35個國家、逾80款話題食物，從格陵蘭醃海雀、冰島發酵鯊魚，到瑞典鹽醃鯡魚及意大利活蛆芝士，逐一挑戰大家對「食物」的想像。入場人士更可到「最後一口」試食吧，親自試食部分奇特食材。



展覽過去曾於洛杉磯、柏林、波爾多及台北等地舉行，香港站由瑞典創辦團隊聯同本地團隊帶來，展期至11月26日。除了以「嘔心」食物作賣點，展覽亦從飲食文化、保存食物的方法，以至未來糧食發展等角度，帶大家看看不同地方對「好食」與「難入口」的定義。 由原始飲食到另類滋補 五大展區逐步挑戰 五大展區各有不同主題，當中「原野盛會」集中介紹因應自然環境及生存需要而形成的飲食傳統，展品包括將數百隻海雀放入海豹皮內發酵的格陵蘭醃海雀，以及炸牛睾丸「洛基山脈蠔」。

「滋補奇餐」將目光放到不同文化的傳統滋補食物，包括東南亞常見的鴨仔蛋，以及將青蛙去皮後製成的秘魯青蛙汁，從另一角度看各地對養生及民俗療法的理解。 來到「嗅臭工房」，就輪到嗅覺接受考驗。展區集中展示不同發酵及保存食物，包括瑞典鹽醃鯡魚、冰島發酵鯊魚肉，以及以酪蠅幼蟲參與發酵的意大利活蛆芝士，並配合本地調香師製作的擬真氣味，讓大家不用真的打開食物，也能感受當中的「威力」。



同一種食物 有人愛不釋手有人避之則吉 「擇膳之席」就從文化差異出發，將不同地方的飲食習慣放在一起比較，例如澳洲人熟悉的Vegemite，對部分亞洲人來說可能是相當陌生的味道。展覽希望大家重新思考，所謂「好食」或「難食」，究竟有多少是味覺本能，又有多少是成長環境和飲食文化塑造出來。 最後一區「明日剩宴」則將視線帶到未來餐桌，展示蟋蟀、莫帕尼蟲等昆蟲食材，以及實驗室培植肉，從蛋白質來源、碳排放及可持續飲食等角度，想像未來人類可能吃甚麼。





「最後一口」試食吧 挑戰蟋蟀、Vegemite甚至發酵鯊魚 如果只看展品仍未夠刺激，展覽還有「最後一口」試食吧。入場人士可在工作人員指導下，免費選擇部分食材親身試食，包括蟋蟀零食、酸菜汁、Vegemite，甚至瑞典鹽醃鯡魚及冰島發酵鯊魚肉等。 展覽更會為入場人士提供特製「嘔吐袋」，挑戰前記得先放在手邊，畢竟這場「美食體驗」未必人人都能笑着完成。

親身行完《嘔心食物博物館》，才發現「嘔心」原來有很多種層次。有些是未入口聞到已經怕，有些單看外形已經要做足心理準備，亦有些食物明明沒有想像中恐怖，知道背後的製作方法後，心理關口反而更難過。以記者自己的接受程度來排，以下幾款最考驗心理承受能力： 第1位：老鼠酒

整隻老鼠浸在酒中的畫面實在太直接，完全不需要靠氣味，單是看到已經足以令人起雞皮。尤其當你想到這杯酒是可以入口的，心理關口基本上已經過不了。 第2位：果蝠湯

一整隻果蝠出現在湯裡，連頭、翼和身體都清清楚楚，視覺衝擊非常強。對平日不習慣食用這類食材的人來說，可能連拿起匙羹的勇氣都沒有。

第3位：炸狼蛛

蜘蛛本身已經令人害怕，炸過之後仍然保留完整外形，八隻腳、身體輪廓都一目了然。即使知道它只是食物，心理上仍然很難將它當成普通小食。 第4位：鴨仔蛋

鴨仔蛋最震撼的地方，是剝開蛋殼後可以清楚看到已經成形的鴨胚胎。對習慣的人來說可能是熟悉的滋補食物，但第一次看到的人，視覺衝擊確實相當強。 至於冰島發酵鯊魚、瑞典鹽醃鯡魚和意大利活蛆芝士，雖然同樣是展覽中的「大魔王」，但對我來說，它們比較偏向「聞起來恐怖」或「知道製作方法後覺得恐怖」，反而沒有老鼠酒、果蝠湯、炸狼蛛和鴨仔蛋那種一眼就令人退縮的衝擊。

香港站限定周邊同步登場 除了展品及試食體驗，《嘔心食物博物館》香港站亦推出一系列限定周邊，展覽現場同步發售，讓完成「味蕾挑戰」的觀眾可以帶走紀念品。



《嘔心食物博物館》 門票及展覽詳情 《嘔心食物博物館》香港站門票現已於Klook、貓眼（Maoyan）及UUTIX公開發售。 展覽日期： 2026年9月29日（星期二） 至 11月26日（星期四） 展覽開放時間︰中午12時至晚上8時（星期一至四） 上午11時至晚上9時（星期五至日及公眾假期） 展覽地點：香港九龍啟德 AIRSIDE 3樓 GATE33藝文館 購票平台：1： Klook 2：貓眼 3：UUTIX 票價種類 星期一至四 星期五至日及公眾假期 (1) 成人門票 HK$68 HK$88 (2) 學生、小童或長者門票 （只限持有有效學生身分證明之學生、 年齡介乎4歲 至11歲之小童、65歲或以上長者） HK$48 HK$68 (3) 親子組合套票 （包括一位成人及一位年齡介乎4歲 至11歲之小童） HK$98 HK$138 (4) 團體優惠票 （3位成人） HK$168 HK$228 (5) 團體優惠票 （4位成人） HK$224 HK$304