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出版：2026-Sep-29 16:00
更新：2026-Sep-29 16:00

國慶好去處2026｜盤點全港國慶好去處 煙花匯演/免費歷史古蹟導賞團/廉署咖啡廳（持續更新）

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Joe53

國慶將至，全港各區推出一系列活動慶祝這個重要日子。記者盤點多個國慶主題活動，除了可在馬場體驗熱烈氣氛，亦可走訪不同歷史古蹟，感受文化氣息。即看下文！

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國慶將至，全港各區推出一系列活動慶祝這個重要日子。（資料圖片）

國慶好去處2026｜國慶煙花匯演

國慶煙花匯演作為標誌性的慶祝活動，是許多市民和旅客的必到打卡點。今年煙花匯演將以「永明煙花　綻放中華」為主題，分為八幕，並於10月1日晚上八時在維多利亞海港上空舉行，表演歷時23分鐘，合共發放逾3萬枚煙花。尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡等維港兩岸多個地點均可觀賞這場煙花匯演。

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國慶好去處2026｜廉署總部咖啡廳化身巴士站

廉政公署ICAC近年在總部設立咖啡廳「一九七四」，讓人品嘗ICAC「名物」咖啡。適逢國慶，「一九七四」咖啡廳變身為「303巴士站」，訪客可觀賞以回收咖啡渣升級改造的再生打印物料，再以3D打印技術變成ICAC特色文創擺設。市民於國慶期間到訪咖啡廳，即可獲贈限定集印卡，紀念舉國同歡時刻。

「一九七四」咖啡廳

地址：北角渣華道303號廉政公署大樓地下

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國慶好去處2026｜歷史建築免費導賞團

發展局的「活化歷史建築伙伴計劃」旗下的14個項目將會推出連串免費導賞團、工作坊和餐飲購物折扣。當中包括薄鳧林牧場、前流浮山警署、饒宗頤文化館及雷生春堂，絕對適合一家大小到場。

活動詳情

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國慶好去處2026｜沙田馬場「國慶賽馬日」

馬會將於10月1日當日在沙田馬場舉辦「國慶賽馬日」，同時開放馬場公眾席讓市民和遊客免費入場，感受熱烈的賽馬氣氛。「中國三大男高音」戴玉強、莫華倫及魏松將會首次聯袂多首經典作品，加上中國專業雜技表演團體「滄州雜技團」的雜技表演，必定讓人嘆為觀止。馬會同步推出全新「升級版馬年打氣套裝」，包含馬年打氣日曆、限量版襟章和珍藏版八達通。

沙田馬場10月1日「國慶賽馬日」 屢獲殊榮的中國專業雜技表演團體「滄州雜技團」，呈獻國家級非物質文化遺產項目「中幡」雜技表演 10月1日「國慶賽馬日」升級版馬年打氣套裝 「百勝廳」指定套餐

國慶好去處2026｜消防及救護教育中心暨博物館免費開放日

消防及救護教育中心暨博物館將於10月1日至6日舉辦免費開放日。訪客可透過展覽了解消防處歷史、消防服務和救護服務，並且認識消防處的調派通訊和社區防災應急教育。最讓人期待的，當然是多款消防及救護車，絕對值得打卡留念。

要注意的是，活動以展覽為主，不設穿着消防服飾、模擬滅火或其他互動體驗活動。想參與互動性較強的遊戲，可能要靜候其他活動。

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國慶好去處2026｜黃大仙祠開放日

今年不單是國慶77周年，亦是嗇色園 105周年紀慶。黃大仙祠將於國慶日(10月1日)舉行「黃大仙祠開放日」。開放日設有攤位遊戲、公眾導賞團、仙祠遊蹤、靜心抄經及表演，讓公眾了解嗇色園的歷史及創新項目，同時推廣黃大仙師「普濟勸善」的精神及文化。活動當晚更加設有「舞火龍」環節，感受傳統文化。

開放日詳情

日期：2026年10月1日（四）

時間：上午7:30至晚上10:00 (最後入園時間：晚上9:30)

地點：嗇色園黃大仙祠

免費入場

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