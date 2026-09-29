國慶好去處2026｜盤點全港國慶好去處 煙花匯演/免費歷史古蹟導賞團/廉署咖啡廳（持續更新）

國慶將至，全港各區推出一系列活動慶祝這個重要日子。記者盤點多個國慶主題活動，除了可在馬場體驗熱烈氣氛，亦可走訪不同歷史古蹟，感受文化氣息。即看下文！

國慶煙花匯演作為標誌性的慶祝活動，是許多市民和旅客的必到打卡點。今年煙花匯演將以「永明煙花 綻放中華」為主題，分為八幕，並於10月1日晚上八時在維多利亞海港上空舉行，表演歷時23分鐘，合共發放逾3萬枚煙花。尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡等維港兩岸多個地點均可觀賞這場煙花匯演。

廉政公署ICAC近年在總部設立咖啡廳「一九七四」，讓人品嘗ICAC「名物」咖啡。適逢國慶，「一九七四」咖啡廳變身為「303巴士站」，訪客可觀賞以回收咖啡渣升級改造的再生打印物料，再以3D打印技術變成ICAC特色文創擺設。市民於國慶期間到訪咖啡廳，即可獲贈限定集印卡，紀念舉國同歡時刻。

發展局的「活化歷史建築伙伴計劃」旗下的14個項目將會推出連串免費導賞團、工作坊和餐飲購物折扣。當中包括薄鳧林牧場、前流浮山警署、饒宗頤文化館及雷生春堂，絕對適合一家大小到場。

馬會將於10月1日當日在沙田馬場舉辦「國慶賽馬日」，同時開放馬場公眾席讓市民和遊客免費入場，感受熱烈的賽馬氣氛。「中國三大男高音」戴玉強、莫華倫及魏松將會首次聯袂多首經典作品，加上中國專業雜技表演團體「滄州雜技團」的雜技表演，必定讓人嘆為觀止。馬會同步推出全新「升級版馬年打氣套裝」，包含馬年打氣日曆、限量版襟章和珍藏版八達通。

國慶好去處2026｜消防及救護教育中心暨博物館免費開放日

消防及救護教育中心暨博物館將於10月1日至6日舉辦免費開放日。訪客可透過展覽了解消防處歷史、消防服務和救護服務，並且認識消防處的調派通訊和社區防災應急教育。最讓人期待的，當然是多款消防及救護車，絕對值得打卡留念。

要注意的是，活動以展覽為主，不設穿着消防服飾、模擬滅火或其他互動體驗活動。想參與互動性較強的遊戲，可能要靜候其他活動。