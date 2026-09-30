挺香港殘疾運動員 INNOTIER義賣專利銀織防護產品 收益10%捐贈殘奧會

香港衞生科技時尚品牌INNOTIER，日前正式啟動為中國香港殘疾人奧委會籌款的企劃，將支援運動員的專利銀織抗菌滅毒科技，轉化為公眾可觸摸的實質支持。啟動禮現場星光熠熠，前殘奧田徑六金得主、「神奇小子」蘇樺偉，與剛退役的輪椅羽毛球獎牌得主陳浩源雙雙現身。陳浩源撫摸著身上輕薄的銀織衣料，感嘆運動員在大型賽事背後，日復日面對著嚴苛訓練與身體管理，極需要社區的日常防護與資源支持。

INNOTIER中環旗艦店，貨架上整齊陳列著閃爍微光的銀織防護裝備，這些不是普通衣物，而是曾陪伴香港健兒遠征奧運的「科技戰衣」。品牌創辦人兼總裁林曉盈(Juliana Lam)則透露，「為了今年出征名古屋亞殘運的香港代表團，品牌採用了超過10,000卷銀線織入布料，這份重量，正代表對運動員的致敬。」