零距離直擊ENHYPEN吸血鬼魅力 VR演唱會英皇戲院獨家上映

以極致舞台魅力聞名的韓國男團ENHYPEN，即將以突破維度的全新形態登陸香港。他們以強烈吸血鬼敘事概念為主題的演唱會《ENHYPEN VR CONCERT : DESTINY》，由即日起至10月11日，於英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)展開限時獨家上映。觀眾只需戴上頂級 VR 裝置，即可以第一身超真實視角，與6位成員見面，瞬間肉身穿越至陰森神祕的吸血鬼世界。
第一身視角體驗禁忌之愛
有別傳統演出，本次演唱會以VR技術拍攝，極具電影感的敘事，故事設定在赤月升起的夜晚，ENHYPEN成員們為了追尋官方粉絲 ENGENE，毅然打破吸血鬼社會的禁忌，選擇愛與逃亡。在如歌曲《Knife》般鋒利的追捕威脅中，成員們透過《Big Girls Don't Cry》彼此安慰，最終化作無可自拔的《CRIMINAL LOVE》。
觀眾入場欣賞，不再只是遠距離觀看，而是以第一人稱視角置身故事核心。在超高畫質的科技加持下，fans能以零距離與6位成員四目交投，甚至彷彿能感受到他們躍動的呼吸與強烈的舞台爆發力。這場直面禁忌與冒險的演唱會，讓ENHYPEN的魅力與爆發力，直接傳遞給每一位觀眾，肯定帶給香港fans前所未有的震撼。
銷量神話刷新K-POP紀錄
作為BELIFT LAB旗下王牌男子組合，ENHYPEN透過音樂與世界連結。他們剛憑藉第二張正規專輯《ROMANCE : UNTOLD》達成首個300萬銷量神話，更創下海外藝人在日本體育場開唱最快紀錄(出道後4年7個月)，以及K-Pop男團在日本三大城市巨蛋巡演的最短時間紀錄(出道後4年)。這次ENHYPEN首度將創新的舞台科技化融入演唱會，是全球fans感受他們魅力的絕佳機會。
《ENHYPEN VR CONCERT : DESTINY》上映詳情：
日期：即日起至10月11日
地點：英皇戲院(銅鑼灣時代廣場）
票價：$250(VIP CINEMER尊享九折優惠)
購票渠道：可於英皇戲院票房、官方網站及App購票。
購票：英皇戲院