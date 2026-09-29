零距離直擊ENHYPEN吸血鬼魅力 VR演唱會英皇戲院獨家上映

以極致舞台魅力聞名的韓國男團ENHYPEN，即將以突破維度的全新形態登陸香港。他們以強烈吸血鬼敘事概念為主題的演唱會《ENHYPEN VR CONCERT : DESTINY》，由即日起至10月11日，於英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)展開限時獨家上映。觀眾只需戴上頂級 VR 裝置，即可以第一身超真實視角，與6位成員見面，瞬間肉身穿越至陰森神祕的吸血鬼世界。

第一身視角體驗禁忌之愛



有別傳統演出，本次演唱會以VR技術拍攝，極具電影感的敘事，故事設定在赤月升起的夜晚，ENHYPEN成員們為了追尋官方粉絲 ENGENE，毅然打破吸血鬼社會的禁忌，選擇愛與逃亡。在如歌曲《Knife》般鋒利的追捕威脅中，成員們透過《Big Girls Don't Cry》彼此安慰，最終化作無可自拔的《CRIMINAL LOVE》。