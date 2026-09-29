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出版：2026-Sep-29 15:00
更新：2026-Sep-29 15:00

MegaBox高空巨幕睇NBA比賽 消費滿額即可換入場券+限定球會禮品

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Joe101234

MegaBox高空巨幕睇NBA比賽 消費滿額即可換入場券+限定球會禮品

NBA中國賽即將開打，今個10月球迷除了可以到澳門現場睇波，亦有機會換個角度感受賽事氣氛。MegaBox將於10月9日及11日把L18「Mega Sky」變成高空睇波場地，直播獨行俠對火箭兩場賽事；Mega Club會員消費滿$1,000即可換領入場券，更可獲贈限定NBA禮品，即睇以下詳情。


270度維港景配合巨型屏幕　高空睇波感受NBA氣氛

今次睇波派對選址Mega Sky，場地佔地逾30,000平方呎，擁有開揚的270度維港景觀。兩場賽事直播期間，現場會播放獨行俠與火箭的對決，並加入NBA主題遊戲，送出相關禮品。

派對分別於10月9日晚上7時30分至9時30分，以及10月11日下午5時30分至7時30分舉行，兩日入場人士獲贈的NBA禮品亦有所不同。

$1,000電子貨幣消費換票　兩日各有球隊限定禮品

由9月29日中午12時起，Mega Club會員於MegaBox商戶以電子貨幣即日單一消費滿$1,000，可到G層禮賓處換領其中一場睇波派對入場券一張。名額有限，換完即止。

10月9日入場人士可獲達拉斯獨行俠隊吊飾、NBA中國賽2026襟章一套、記事簿及貼紙套裝；10月11日則可獲侯斯頓火箭隊電話繩，同樣附有襟章、記事簿及貼紙套裝。

10月中再有NBA主題裝置　巨型籃球及沉浸式投影登場

除了睇波派對，Mega Sky於10月12日至25日亦會延續NBA中國賽主題，加入高達4米的巨型籃球裝置、NBA沉浸式投影匯演及主題拍照區，讓球迷可以拍照留念。

Sticker Set Notebook NBA China Games 2026 pins Houston Rockets phone strap Admission Pass Hong Kong’s First Rooftop NBA China Game Live Viewing Party Hong Kong’s First Rooftop NBA China Game Live Viewing Party (1) NBA Themed Photo Installations (1) NBA Themed Photo Installations

《MegaBox聯乘NBA 星空狂熱睇波派對：獨行俠激戰火箭》

日期：2026年10月9日（星期五）7:30pm–9:30pm
　　　2026年10月11日（星期日）5:30pm–7:30pm

地點：MegaBox L18 Mega Sky

入場券換領日期：2026年9月29日起，換完即止
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：MegaBox G層禮賓處

換領方法：Mega Club會員於MegaBox商戶以電子貨幣即日單一消費滿HK$1,000，可換領其中一場睇波派對入場券一張。

活動名額有限，先到先得，額滿即止；活動受相關條款及細則約束。


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