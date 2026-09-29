MegaBox高空巨幕睇NBA比賽 消費滿額即可換入場券+限定球會禮品

NBA中國賽即將開打，今個10月球迷除了可以到澳門現場睇波，亦有機會換個角度感受賽事氣氛。MegaBox將於10月9日及11日把L18「Mega Sky」變成高空睇波場地，直播獨行俠對火箭兩場賽事；Mega Club會員消費滿$1,000即可換領入場券，更可獲贈限定NBA禮品，即睇以下詳情。



270度維港景配合巨型屏幕 高空睇波感受NBA氣氛 今次睇波派對選址Mega Sky，場地佔地逾30,000平方呎，擁有開揚的270度維港景觀。兩場賽事直播期間，現場會播放獨行俠與火箭的對決，並加入NBA主題遊戲，送出相關禮品。 派對分別於10月9日晚上7時30分至9時30分，以及10月11日下午5時30分至7時30分舉行，兩日入場人士獲贈的NBA禮品亦有所不同。 $1,000電子貨幣消費換票 兩日各有球隊限定禮品 由9月29日中午12時起，Mega Club會員於MegaBox商戶以電子貨幣即日單一消費滿$1,000，可到G層禮賓處換領其中一場睇波派對入場券一張。名額有限，換完即止。

10月9日入場人士可獲達拉斯獨行俠隊吊飾、NBA中國賽2026襟章一套、記事簿及貼紙套裝；10月11日則可獲侯斯頓火箭隊電話繩，同樣附有襟章、記事簿及貼紙套裝。 10月中再有NBA主題裝置 巨型籃球及沉浸式投影登場 除了睇波派對，Mega Sky於10月12日至25日亦會延續NBA中國賽主題，加入高達4米的巨型籃球裝置、NBA沉浸式投影匯演及主題拍照區，讓球迷可以拍照留念。