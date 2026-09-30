Cuisinart新廚電登場　透明氣炸鍋、雪糕機成焦點 輕鬆在家自製雪糕/雪芭/乳酪

屋企空間有限，選購廚電自然要講求實用與效率。有見及此,美國品牌Cuisinart近日擴充香港產品陣容，帶來全新玻璃氣炸鍋及家用雪糕機，讓煮食變得更輕鬆；而多功能氣炸蒸焗爐與冷萃咖啡機亦將於10月登場。

ClearView 4公升玻璃炸籃氣炸鍋（AFC4U）採用透明炸籃、頂部視窗及內置照明，毋須開蓋亦可查看食物上色情況。炸籃可直接用於調味、烹調及冷藏；機身設氣炸、重脆、焗、烤及保溫模式，最高溫度約232°C，陶瓷不黏烤盤亦可放入洗碗碟機清洗。

Freeze Ease 1公升家用雪糕機（ICE90U）內置製冷系統，配件無須預先冷凍。用家只需放入材料並選擇雪糕、雪芭或冷凍乳酪模式，約40分鐘可製作4至6人份量；保冷模式則可延長成品的適合享用的狀態。配方亦可按需要調整成高蛋白、低糖、無乳製或純素版本。

蒸焗爐回歸 3 分鐘製咖啡濃縮液

10月新品包括重磅回歸的CSO-510HK多功能氣炸蒸焗爐，20公升機身集蒸、氣炸及熱風對流於一身。同月亦會推出全新冷萃及濃縮咖啡機（CC1U），約3分鐘可製成350毫升咖啡濃縮液，設清淡、中等及濃郁三種濃度，加入水或牛奶即可調製冷萃咖啡、Iced Latte或熱咖啡。

CC1U隨附儲存杯，玻璃壺內的濃縮液可冷藏最多兩星期，無須使用咖啡膠囊。玻璃氣炸鍋及家用雪糕機現於Cuisinart香港官網、永安百貨及百老匯門市發售。