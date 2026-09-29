CATALOG x排球少年!!重磅聯乘 烏野、音駒四大強隊服飾登場 指定門市夾人氣精品

《排球少年!!》迷注意！本地潮流品牌 CATALOG 宣布再度與羚邦集團代理的超人氣動漫《排球少年!!》攜手合作，推出全新聯乘系列。今次陣容極之龐大，集合烏野高中、青葉城西高中、音駒高中及稻荷崎高中四大勁旅元素，將各校標誌性的烏鴉、貓咪、狐狸吉祥物，以及標語融入日常穿搭。系列由服飾、長袖球衣、風褸到應援小物一應俱全，必定讓一眾粉絲將賽場上的熱血共鳴帶入生活！今次全系列新品將於9月30日在CATALOG網店率先發售，並於10月1日登陸全線CATALOG門市。至於粉絲最期待的衛衣系列，則會安排在第2浪(10月 13日)於門市及網店同步登場，粉絲切勿錯過！

烏野高中陣營 必入精緻刺繡外套 作為故事核心的烏野高中，今次產品必入手刺繡款復古運動外套，以藍白配色搭襯精緻烏鴉刺繡，重現懷舊運動質感；另一款人氣高中刺繡徽章外套，採黑白拼接設計，袖子上集結多所強校元素，胸前印有空心「HAIKYU!!」字體，氣場十足。代表性的藍橙配色風褸，背部大面積融入校徽圖樣。長袖球衣及短袖有領球衣，前者以全刺繡呈現日向的10號戰袍，後者則以活力橙色為主色，應援穿搭極之亮眼。 短袖Tee方面，其中一款深藍寬鬆 Tee 在左胸特別採用網布打造立體排球網，配搭刺繡排球與衣角兩隻Q版小烏鴉，趣味十足。黑色短袖Tee更帶來豪華「全校吉祥物大集合」，一次過集齊日向烏鴉、影山烏鴉、研磨貓咪、黑尾貓咪、木兔貓頭鷹、宮氏兄弟狐狸等九隻代表動物，收藏價值爆燈。

應援小物方面，品牌特別推出迷你排球袋匙扣與大款運動鞋袋，亦有微縮立體充棉的球衣造型掛飾。當中更有烏野日向玩偶匙扣收納套套裝，採用「雙層變裝」概念，角色Q版公仔可以從專屬吉祥物外套中抽出，方便大家帶出去拍照打卡！

青葉城西高中陣營 及川專屬球衣登場 青葉城西高中單品以經典湖水綠搭配白色線條。拉鍊運動風褸外套展現乾淨俐落的復古運動風，胸前印有植物葉片校徽，背部印上「AOBA JOHSAI」字樣。 長袖及短袖球衣均為隊長及川徹的專屬1號款式，號碼下方特別加有象徵主將的橫槓，長袖款左胸更加入了及川徹Q版大頭圖案，可愛感滿分。同步推出的還有青葉城西專屬的9cm充棉球衣匙扣與配色襪款，低調融入日常穿搭。

音駒高中陣營 學院風針織外套+貓咪Tee 研磨粉絲絕對不能錯過音駒高中系列！學院風針織外套以沉穩黑色為基底，邊緣加入紅白相間條紋，左胸刺繡紅色復古「N」字，背面點綴孤爪研磨化身的萌爆貓咪。短袖 Tee 則以美式復古學院風亮相，胸前印上下巴貼地的研磨貓咪，完美複製其標誌性的慵懶神情。另一款黑 Tee 則以音駒隊友對抗為焦點，立體網布排球網分隔開黑尾、研磨與隊友，戰況一觸即發。 音駒風褸與長袖球衣採用經典黑紅配色，其中長袖球衣為 5 號研磨專屬款，客場白色短袖球衣則印有漢字「音駒」。品牌更推出了孤爪研磨角色玩偶匙扣收納套套裝，神情還原研磨冷靜慵懶的氣質，配合專屬收納套，方便掛在袋上隨身攜帶。

稻荷崎高中陣營 暗黑狐狸風褸 稻荷崎高中系列以暗黑帥氣風襲來，風褸以深黑搭深灰，左胸印有白色狐狸剪影，背部校章兩側巧妙融入狐狸面具眼睛線條，盡顯王者風範。長袖及短袖球衣均印上天才二傳手宮侑(ATSUMU MIYA)的 7 號背號，長袖款更加入經典刺繡標誌及 Q 版頭像。

四校主題Tee登場 此外，今次系列亦涵蓋四校主題 Tee，背幅印有四大高中核心球員(日向與影山、及川與岩泉、黑尾與研磨、宮氏兄弟)的橫幅彩圖。另一款白色短袖 Tee 則設有黑色網布口袋，讓兩隻宮侑與宮治狐狸在網前打排球，畫面極之溫馨。壓軸單品「排球少年!!掛飾盲盒」共 4 款，結合吉祥物充棉吊飾、各校精神標語橫幅（「飛べ」、「コートを制す」、「繋げ」、「思い出なんかいらん」）及銀色小排球，配件可拆卸自由混搭！

第二浪衛衣10月中登場 秋冬必備的衛衣系列將於10月13日第2浪登場！重點包括印有烏野應援橫幅「飛べ」字樣的連帽衛衣、復古水洗黑「烏野高中 排球部」衛衣，以及經典深紅色的音駒野貓連帽衛衣，熱血度滿分。

門市消費滿額即玩夾禮物 為慶祝新系列上市，CATALOG特別推出限時優惠活動： 【一抽入魂】指定門市夾禮物活動 10 月 1 日起，於三間指定 CATALOG 門市購買《排球少年!!》聯乘系列滿指定金額，即可參加夾禮物遊戲，贏取多款人氣角色精品： 滿 $600：免費夾禮物 1 次

滿 $800：免費夾禮物 2 次

滿 $1400：免費夾禮物 3 次

滿 $1600：免費夾禮物 4 次（如此類推，禮送完即止） 【一抽入魂】指定舉行門市： 旺角朗豪坊 6 樓 02-05 號舖

觀塘 apm 創紀之城 5 期 1 樓 L1-12 號舖

葵芳新都會廣場 1 樓 121 號舖