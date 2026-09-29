北角海景中菜｜維港凱悅尚萃酒店人氣中菜廳「北川小館」推全新升級菜單 即享85折優惠

喜歡吃辣的朋友注意！香港維港凱悅尚萃酒店人氣中菜廳「北川小館」推出全新升級菜單，邀請成都光環凱悅尚萃酒店川菜專家張洋師傅，聯同酒店總廚陳偉傑師傅共同研發，將四川麻辣鮮香與北方菜豪邁風味融入精緻菜式。今次菜單可自由選擇辣度，由入門級「BB辣」到極致「爆汗辣」任君選擇，星期一至四用餐可享單點菜單85折優惠，超值優惠絕對不能錯過！
必試全新精緻川味
新菜單巧妙運用頂級食材，並以充滿層次感的香料調味，為視覺與味覺帶來雙重衝擊。今次升級菜單中必點極具創意的清爽前菜魚子醬凍黃魚（$328），底層是晶瑩剔透的話梅漬迷你番茄果凍，鋪上鮮嫩黃魚肉，最後點綴頂級 Beluga 魚子醬。冰涼酸甜與濃郁鹹香在口中交織，完美帶出黃魚的天然鮮美。如果喜歡海洋鮮味，絕對不能錯過藤椒蔥油海釣大管（$498），餐廳特別嚴選傳統釣捕的特大魷魚，廚師以沸油爆香藤椒與青蔥炮製出翠綠誘人的醬汁，入口既有麻香滋味，嘴嚼時更能品嚐到肉質的細嫩與彈牙口感，層次豐富。還有天府沸騰海東星斑（$1,680），將 傳統川式「水煮魚」終極升級，選用肉質幼滑、魚刺稀少的東星斑，魚肉燙熟後淋上滾燙的熱油、花椒與辣椒，瞬間鎖住水分，每一口都滑嫩入味，香氣撲鼻！
另外非遺川味紅燒乳鴿（$118）亦有驚喜，採用先滷後炸的傳統工藝，外皮炸至金黃酥脆，咬下時肉汁滿溢。特調的花椒香氣在唇齒間散發淡淡麻香，令人回味無窮。最後當然少不了一碗老成都擔擔麵（每位$78），餐廳還原最地道的成都「乾拌」風味，濃郁鹹香的肉燥配上刺激的麻辣紅油，將麵條充分拌勻後，每一根都掛滿紅亮醬汁，辣勁十足。
北川小館全新川北美饌
營業時間： 午市 12:00-15:00；晚市 18:00-22:00
地址： 香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓
優惠： 透過餐廳官方網站預訂，逢星期一至四用餐，即可享單點菜單全單85折。