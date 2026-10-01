一拿鑰匙狗狗就緊張？ 3 招有效緩解狗狗「分離焦慮」

門還未關上，狗狗已經來回踱步、吠叫，甚至抓門或吠叫？其實這些行為不是故意搗蛋，而是牠仍未學會安心獨處。想改善分離焦慮的重點，不是強迫狗狗長時間留在家中，而是把「主人離開」拆成牠能承受的小步驟，再透過反覆練習建立安全感。以下3個方法，可按狗狗的反應慢慢調整。

改善分離焦慮第 1 招：慢慢延長離開時間 如果狗狗對獨處反應強烈，不宜一開始便離家半小時或更長時間。主人可先走到門外數秒，在狗狗仍然平靜時回來；待牠適應後，再由十多秒逐步延長至數分鐘。每次只增加少量時間，讓牠反覆累積「主人離開後仍會回來」的經驗。 練習期間應留意牠有沒有喘氣、抓門、持續吠叫等緊張表現。若焦慮加劇，便把時間縮短，回到牠能保持平靜的程度，而非勉強完成既定時長。

改善分離焦慮第 2 招：淡化「出門暗號」 狗狗善於觀察日常規律，主人拿鑰匙、穿鞋或背起袋子等動作，都可能被牠視為即將獨處的訊號。當這些「出門暗號」反覆與主人離家同時出現，狗狗即使仍未看到門打開，也可能已開始來回踱步、緊隨主人或吠叫。 要淡化這些訊號，可在沒有外出安排時穿插練習：拿起鑰匙後繼續看電視、穿好鞋後仍留在家中，或背上袋子照常走動。每次只做一兩個動作，待狗狗保持平靜後才逐步增加次數。當牠發現這些動作不一定代表主人離開，預先出現的緊張反應便有望慢慢減輕。

改善分離焦慮第 3 招：用專屬獎勵建立獨處好感 主人離開前，可準備藏食玩具、耐咬玩具或少量零食，並只在狗狗獨處時拿出來，主人回家後便收起。這份「獨處限定」的獎勵既可讓牠有事情做，也能逐步把主人離開與有趣、值得期待的體驗連結起來。 挑選玩具時要配合狗狗的體型和啃咬習慣，並先在有人看管下試用，確認不易破損，也沒有誤吞風險。最初可配合數秒至數分鐘的離家練習；若狗狗緊張得完全不碰玩具，代表步伐可能太快，應先縮短離開時間，再由牠能放鬆進食或玩耍的程度重新開始。