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出版：2026-Sep-29 15:30
更新：2026-Sep-29 15:30

萬聖節好去處2026｜入手Sanrio限定公仔！中環C.T.A by GOK SIK化身萬聖節主題大樓 Sanrio哥德式打卡位/鬼怪限定店/免費拎糖(有片)

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Joe16

萬聖節好去處2026｜入手Sanrio限定公仔！中環C.T.A by GOK SIK化身萬聖節主題大樓 Sanrio哥德式打卡位/鬼怪限定店/免費拎糖

Sanrio旗艦店變身魔法世界 4大感官沉浸式打卡

大樓G層至2樓的Sanrio Gift Gate中環旗艦店，由即日起至11月1日換上萬聖節主題。大樓外牆巨型LED牆大玩節日主題動畫，走入店內，G層、M層及1樓的Sanrio角色全部戴上黑色眼罩，神秘感十足。

重頭戲絕對是2樓的沉浸式主題空間！全層升級至魔法夜晚風格，視覺上特別加入了飄浮燭光氛圍燈效與別緻燈效打卡牆，配合現場環繞的萬聖節主題旋律，令人彷彿置身於神秘的魔法城堡中。除了視覺與聽覺享受，現場更加入觸覺及味覺體驗。於指定日子(10月24、25、30及31日)，門市推出「萬聖節手部彩繪」，會員可用Sanrio Smile HK App積分換領名額，亦可即場消費滿指定金額換領。週末期間更會驚喜上映「巫師/女巫捉迷藏」，只要在樓層間捕獲化身巫師或女巫的職員，並講出暗號“Trick & Cheat”，即可免費獲得糖果一包，玩味十足！

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獨家搶購哥德風Hello Kitty 換領限定紋身貼紙

粉絲最關心的當然少不了限定周邊產品！2樓特別設有萬聖節主題造型貨品展示區，多款全新萬聖節系列獨家初登場。當中焦點必定是換上哥德式裝束的「魅影時光系列」，帶點神秘的可愛感令人愛不釋手；還有擺出趣怪十足表情的「俏皮裝扮系列」、獨特風格的「可愛面具毛絨吊飾系列」，以及元氣滿滿的「競技選手系列」。購物優惠方面，凡於中環旗艦店2樓消費買滿250，即送限定eyemask一張；10月24日起消費滿$200更可獲贈萬聖節紋身貼紙，極具收藏價值。

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廢棄寺廟打卡 入手香港限定公仔

驚喜豈止於此！大樓3樓為「Obakenu 幽幽家族百鬼夜遊期間限定店」，場內佈置成「廢棄寺廟與墓園」主題區，提供極多趣味打卡道具。店內更搶先發售香港限定萬聖節造型4吋公仔，包括殭屍小黑貓、殭屍小海豚及超萌的道士雪納瑞，現場更設有集印任務及免費派發限定黃符，儀式感滿滿！

醉鬼畫廊展出怪誕美學

追求潮物的朋友萬勿錯過4樓的「Punk Drunkers 醉鬼畫廊」，由DGSQUARED聯合日本街頭品牌Punk Drunkers，攜手港台多位潮流藝術家展出限定藝術玩具及服飾，盡顯怪誕幽默風格。5樓則有「GASHAPON BANDAI OFFICIAL Shop POP UP」，換上節日裝飾之餘，更引進Flat Gashapon平面扭蛋及標記小吊飾，讓大家沉浸在萬聖節氛圍中盡情「扭」出驚喜！

C.T.A by GOK SIK 萬聖節企劃

中環 C.T.A by GOK SIK 萬聖節主題大樓活動

地點：中環威靈頓街 30 號 2-5 樓

日期：2026 年 9 月 28 日*至 11 月 1 日

時間：11:00至21:00 (10月30日及31日將延長營業時間至晚上10時)

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