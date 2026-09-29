萬聖節好去處2026｜入手Sanrio限定公仔！中環C.T.A by GOK SIK化身萬聖節主題大樓 Sanrio哥德式打卡位/鬼怪限定店/免費拎糖(有片)

Sanrio旗艦店變身魔法世界 4大感官沉浸式打卡

大樓G層至2樓的Sanrio Gift Gate中環旗艦店，由即日起至11月1日換上萬聖節主題。大樓外牆巨型LED牆大玩節日主題動畫，走入店內，G層、M層及1樓的Sanrio角色全部戴上黑色眼罩，神秘感十足。

重頭戲絕對是2樓的沉浸式主題空間！全層升級至魔法夜晚風格，視覺上特別加入了飄浮燭光氛圍燈效與別緻燈效打卡牆，配合現場環繞的萬聖節主題旋律，令人彷彿置身於神秘的魔法城堡中。除了視覺與聽覺享受，現場更加入觸覺及味覺體驗。於指定日子(10月24、25、30及31日)，門市推出「萬聖節手部彩繪」，會員可用Sanrio Smile HK App積分換領名額，亦可即場消費滿指定金額換領。週末期間更會驚喜上映「巫師/女巫捉迷藏」，只要在樓層間捕獲化身巫師或女巫的職員，並講出暗號“Trick & Cheat”，即可免費獲得糖果一包，玩味十足！