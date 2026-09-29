澳門旅遊｜永利吧全新酒單「UNITY II」登場 6款環球風味雞尾酒

永利吧全新酒單「UNITY II」

永利吧全新酒單「UNITY II」並非單純更新酒單，而是過去一年國際交流的成果。永利澳門及永利皇宮酒吧總監Mark Lloyd與團隊透過「Wing Lei Bar & Friends」客席交流計劃，至今邀請超過100位客席調酒師到訪澳門，並與世界各地酒吧及調酒師建立合作關係。今次酒單中推介以龍舌蘭為基底的「Day Drinking」，完美揉合蜜多利利口酒的甜香、杏仁糖漿與清新檸檬汁，杯沿更精心點綴了一抹晶瑩剔透的西瓜果凍，造型俏皮可愛，入口酸甜清爽，視覺與味覺雙重滿足！



「Spressy Colada」入口充滿曼谷風情的特調，絕妙地結合了濃縮咖啡馬天尼的醇厚與椰林飄香的熱帶氣息，以菠蘿和椰子浸泡的朗姆酒作靈魂，加入 Mr Black 利口酒與濃縮咖啡，咖啡香與椰香在口腔內交織出豐富細膩的層次。而「Surf & Spice」更是充滿斯里蘭卡南海岸氣息，主調採用以肉桂、黑胡椒、小荳蔻及斑蘭葉等香料細意浸泡的杏仁利口酒，散發獨特的熱帶杏仁風味，每一口都彷彿讓人感受到海風與陽光。

另外全新酒單上還有以香蕉汁、香蕉糖漿及香蕉苦精等不同形式呈現香蕉風味的「Bananana!」；結合琴酒、蘋果及啤梨組合果香的「Mythical Highball 」以及致敬溫哥華唐人街專注於中國白酒和傳統烈酒的酒吧Laowai的Silk Road，每一杯調酒都值得一試。