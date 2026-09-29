10.1國慶餐飲優惠懶人包2026｜太興15大品牌全日7折/買1送1/$77套餐（附優惠詳情）

10月1日國慶77周年，多間餐廳及食肆推出限定優惠，由全日堂食7折、$77國慶套餐，到呼應「10.1」的$10.1美食都有，部分優惠更會延續至10月上旬。當中太興飲食集團旗下15大餐飲品牌於10月1日推出全日堂食7折，另外大家樂、一粥麵、Pizza Hut等亦有國慶優惠，以下為大家整理了一系列餐飲優惠，即睇詳情。



10.1國慶餐飲優惠2026｜太興15大品牌全日堂食7折 太興飲食集團旗下15大餐飲品牌於10月1日推出「全日堂食7折」優惠，除太興外，參與品牌包括敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、安全稻朝鮮拌飯、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、一橋拉麵、餃子鎮及滿山·台北等。



10.1國慶餐飲優惠2026 7-Eleven 優惠內容： 7CAFÉ 美式咖啡（凍／熱）特價$11/杯 推廣日期： 2026年10月1日至10月2日 適用分店： 全線分店 OK便利店（Circle K） 優惠內容： Circle K 鮮果汁7折 推廣日期： 2026年10月1日 適用分店： 全線分店 麥當勞（McDonald’s） 優惠內容： 憑麥當勞App內優惠券，享$9.9厚椰奶鐵 推廣日期： 2026年10月1日至10月7日 適用分店： 全線分店 KFC 優惠內容： 上午11時後，可以優惠價$10惠顧1件雞，可選家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞 推廣日期： 2026年10月1日，上午11時後

適用分店： 全線分店，亞洲國際博覽館分店除外 備註： 櫃檯落單須主動聲明使用優惠；使用App快脆拎或自助點餐機，須輸入優惠碼「OCT1」。 大家樂快餐 優惠1 優惠內容： $39享用雞扒粟米肉粒飯配茶／啡／汽水，套餐原價$56；加$5可轉配粒粒紅豆冰 推廣日期： 2026年10月1日 供應時間： 午市上午11時至下午2時、茶市下午2時至5時30分 優惠2 優惠內容： $101享用紅燒素翅二人小菜晚餐，原價$145。套餐包括素翅2客、叉燒1碟、任選2款小菜及白飯2客 推廣日期： 2026年9月30日至10月5日

供應時間： 晚市下午5時30分後 優惠3 優惠內容： $49享用爆抵鐵板餐，原價$65。套餐包括厚切大豬扒、夏威夷風菠蘿蝦串，配椒鹽粟米及蛋炒飯 推廣日期： 2026年9月22日至10月5日 供應時間： 晚市下午5時30分後 一粥麵 優惠內容： 原隻滷水鴨優惠價$58；紅燒原隻豬手優惠價$58 推廣日期： 2026年9月29日至10月2日 適用分店： 部分分店 供應時間： 下午4時至6時 備註： 只限外賣自取，每款產品每人最多購買2份；數量有限，售完即止，產品供應視乎分店情況而定。不適用於自助點餐機、手機點餐及網上外賣平台，亦不可與其他優惠同時使用。

米線陣 優惠內容： 芫荽皮蛋湯魚片豬肉片米線，長者咭／樂悠咭優惠價7折 推廣日期： 2026年10月1日至10月4日 適用分店： 部分分店 供應時間： 上午11時至下午6時 備註： 須出示長者咭／樂悠咭，每張證件每款最多購買1份；堂食及外賣均適用。數量有限，售完即止，產品供應視乎分店情況而定。不適用於自助點餐機、手機點餐及網上外賣平台，亦不可與其他優惠同時使用。



上海姥姥 優惠內容： 堂食惠顧涼菜及拉麵類，全日77折 推廣日期： 2026年9月28日至10月8日 適用分店： 全線分店 備註： 只限堂食；茶位費按原價每位$10計算，筵·上海姥姥分店則為$13。

意粉屋 優惠內容： 主食、意粉、薄餅及沙律類全日77折 推廣日期： 2026年9月28日至10月8日 適用分店： 全線分店 備註： 只限堂食，加一服務費按原價計算。 美心Food² 優惠內容： 去骨海南雞套餐77折，午、晚市適用 推廣日期： 2026年10月1日至10月4日 適用分店： 部分分店 美心西餅

優惠內容： 指定甜品78折 推廣日期： 2026年10月1日 適用分店： 全線分店 備註： 優惠不可與美心西餅禮餅券、美心嫁囍禮餅券、信用卡、長者咭、會員手機應用程式及其他優惠同時使用；只適用於指定甜品，詳情可向店員查詢。產品不可轉換其他款式，部分產品售罄或餘數不足時優惠會同時售罄；數量有限，售完即止。使用禮餅咭購買須以原價計算。 東海堂 優惠內容： 購買3件甜品88折；4件或以上8折 推廣日期： 2026年10月1日至10月4日 適用分店： 香港指定Arome東海堂分店

備註： 法式焦糖燉蛋芝士蛋糕、焦糖開心果燉蛋芝士蛋糕、焦糖芒果燉蛋芝士蛋糕、焦糖啫喱雞蛋布丁卷、Labelee紅莓朱古力、Labelee藍莓朱古力及Labelee抹茶紅莓朱古力不包括在優惠內。優惠不可兌換現金，亦不可與東海堂禮餅券及其他優惠同時使用；不適用於分店訂購及網上訂購。以禮餅券購買須按零售價計算。 百份百餐廳 優惠內容： $77賀國慶套餐，包括魚肉春卷花甲蕃茄湯米線、花生醬金磚西多士、五香脆雞翼拼牛奶卷各2件，配特飲2杯（雪糕特飲除外）

推廣日期： 2026年9月30日至10月7日 供應時間： 下午2時至6時 適用分店： 全線分店 牛奶冰室 優惠內容： $77賀國慶套餐，包括芝士火腿肉醬焗通粉、雪菜肉絲炆米、五香脆雞翼2隻，配經典紅豆冰2杯 推廣日期： 2026年9月30日至10月7日 供應時間： 下午2時至6時 適用分店： 部分分店，機場分店除外 米籽 優惠內容： $77賀國慶套餐，可選： 龍蝦米湯海鮮泡飯／米線、惹味香菇雞肉卷 鮮魚片竹笙肉碎米湯泡飯／米線、惹味香菇雞肉卷 泡椒酸菜魚白飯／米線、惹味香菇雞肉卷

以上套餐均奉送熱飲。 推廣日期： 2026年10月1日至10月31日 供應時間： 上午11時30分至晚上9時 適用分店： 全線分店

Pizza Hut 優惠內容： 雙重千島海鮮7折；Large優惠價$153，Regular優惠價$128 推廣日期： 2026年10月1日 適用分店： 全線分店 備註： 堂食或外賣自取均適用，落單時須聲明使用優惠，並於付款時出示指定社交帖文。堂食另收正價加一服務費；不適用於任何網上訂購、盤裝派對美食、開心派對、自製必勝批工作坊及購買現金券。

PHI Coffee & Pancake 優惠內容： 消費加$10.1，可享「黃金比例原味梳乎厘」一份，正價加一