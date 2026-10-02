粵劇x現代戲劇只是愛・紫釵社區巡演 免費請觀眾睇戲睇展覽

《只是愛・紫釵》的故事從一間平凡的古董店展開。店員偉仔與女客人爆May在一次意外中，竟然連人帶衫穿越時空，瞬間置身於大唐盛世。更不可思議的是，他們迎面撞上正被命運逼迫分離的才子李益與奇女子霍小玉。

當現代香港人意外掉進古代粵劇世界，經典的愛情故事會否被改寫？由「一桌兩椅慈善基金」主辦的「2026社區文化大使」巡演劇目《只是愛・紫釵》，即日起正式開放公眾免費登記留座。本次演出大膽打破傳統框架，將經典粵劇與現代戲劇完美糅合，帶領觀眾穿梭古今，從全新視角解讀跨時代的愛情觀。

當滿腦子現代思維的港人，目睹古代「寧為玉碎」的愛情執著時，文化衝擊引發一連串笑料與反思。這段傳奇究竟會否被這兩位不速之客悄然改變，還是順應歷史愈演愈烈？本劇演員們將透過細膩的面部表情，與張力十足的肢體語言，在舞台上拉扯出兩代人對「愛」的辯證，讓從未接觸過粵劇的年輕觀眾，也能秒懂戲曲中的情感共鳴。

同場加映流動展覽

除了精彩戲劇碰撞，活動現場加映《由紅船至唐滌生的粵劇發展》流動互動展覽。更特別設立互動體驗區，讓大小朋友能親手觸摸、感受粵劇百年來的演變，活動歡迎戲迷在觀戲後現場留下獨特觀點。劇目全長約1小時，適合全家大小共同參與。由於名額有限，有興趣市民請盡速登記。