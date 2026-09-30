7仔預購推玉桂狗旅行系列 EVA初號機啞黑發光八達通限量4千套

Cinnamoroll又有新造型，不過今次就由日常用品陪大家外遊！「7仔預購」9月30日起推出Cinnamoroll旅行及生活系列，由旅行箱、行李帶到摺疊購物車及收納用品都有，配上紫色、米色及牛仔藍等配色；同場還有《新世紀福音戰士新劇場版》初號機3D發光造型八達通珍藏套裝，啞黑特別版限量4,000套，八達通感應後更會亮起雙眼，粉絲必搶！



Cinnamoroll化身旅行好夥伴 今次Cinnamoroll系列不只得小型周邊，連旅行箱及購物車都有份。前開蓋旅行箱推出20吋、24吋及29吋三款尺寸，紫色及米色兩款配色都幾吸睛，前開蓋方便取放旅途中常用物品，同時有可擴充容量、Hinomoto靜音輪及TSA密碼鎖，預購價由$699起。 如果平日外出購物多，就有55L摺疊式購物車，最多可承載約30kg物品，配備4輪萬向孖轆，不用時可摺疊收起，售$399；另一款購物拖袋就用上淺藍色配色，同樣有4輪萬向孖轆，預購價$199。 牛仔藍小物走簡約路線 收納袋、斜孭包實用度更高

系列中亦有較容易融入日常的牛仔藍款式，包括摺疊式購物袋及便利斜孭包，前者加入Cinnamoroll繡花，收起後可以放入手袋或背囊，售$130；後者體積較小，可放手機、卡片套及鎖匙等隨身物品，預購價$99。 旅行收納用品就有乾濕分離衣襪鞋類收納袋套裝及電子配件收納袋套裝，分別方便整理衣物、鞋襪及充電線、耳機等小物；另有眼鏡收納袋，預購價$69起。



初號機啞黑感應八達通限量4千套 動漫迷今次就有另一款重點新品。初號機3D發光造型八達通珍藏套裝以初號機頭部作立體造型，換上啞黑配色，經八達通讀卡器感應後，雙眼會亮起漸進式LED燈效。套裝還有格納庫主題收藏盒、個人化序號卡及真嗣亞加力座，限量4,000套，預購價$438。 5款EVA主題行動電源 除了八達通，SAVEWO救世 X EVANGELION亦帶來MAGCELL 10,000mAh磁吸式無線行動電源，合共5款主題設計，包括「緊急狀態」、明日香、綾波零及初號機等。產品支援最高15W無線充電及N52強力磁吸，其中初號機及「緊急狀態」款更支援20W PD雙向快充，售$338。