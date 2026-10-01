TWIST換季狂減全場服飾鞋履一律四折 驚喜價低至二折門市網店同步進行

時裝買手店TWIST，趁國慶假期推出「全場服飾鞋履限時推廣」活動。本次換季掃貨減價力度空前，無論是剛抵港的秋冬全新熱門款式，還是經典長青單品，一律以4折超狂特惠發售，部分精選貨品更驚喜低至2折，門市與官方網店減價同步進行，務求讓時裝愛好者能以極具性價比的價格，輕鬆升級新一季造型。

逾百國際大牌齊聚減價清單

這次限時減價推廣，陣容極為強勁，店內掛滿時裝迷夢寐以求的夢幻單品。從保暖殿堂級指標Canada Goose的極地羽絨外套、優雅大氣的Max Mara羊毛大衣，到近年橫掃街頭的法式潮流AMI Paris設計上衣，均在本次狂減行列中。