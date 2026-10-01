TWIST換季狂減全場服飾鞋履一律四折 驚喜價低至二折門市網店同步進行

時裝買手店TWIST，趁國慶假期推出「全場服飾鞋履限時推廣」活動。本次換季掃貨減價力度空前，無論是剛抵港的秋冬全新熱門款式，還是經典長青單品，一律以4折超狂特惠發售，部分精選貨品更驚喜低至2折，門市與官方網店減價同步進行，務求讓時裝愛好者能以極具性價比的價格，輕鬆升級新一季造型。
逾百國際大牌齊聚減價清單
這次限時減價推廣，陣容極為強勁，店內掛滿時裝迷夢寐以求的夢幻單品。從保暖殿堂級指標Canada Goose的極地羽絨外套、優雅大氣的Max Mara羊毛大衣，到近年橫掃街頭的法式潮流AMI Paris設計上衣，均在本次狂減行列中。
鞋履區同樣令波鞋控與上班族瘋狂，網羅了法國文青帆布鞋Veja、近期社群話題度極高的加拿大越野跑鞋Norda，以及充滿奢華街頭風的Palm Angels運動鞋，甚至連Gucci、Burberry的頂級時裝精品，與名媛最愛的Roger Vivier設計師鞋履，也能以低至4折的筍價入手。
尖沙咀門市網店同步搶購
這次減價優惠，連剛上架的新品都有折扣，細節剪裁與頂級面料均摸得到、穿得著，有買到賺到的心動感。活動所有減價貨品數量均非常有限，極具指標性的熱門尺碼更是手慢無。想要親自試穿上身，感受服飾精緻細節的時裝迷，可親臨尖沙咀旗艦門市搶購。
TWIST旗艦店：
地址：九龍尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖(港鐵尖沙咀站H 或R出口)
查詢：2797 2111
網店：TWIST