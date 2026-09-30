網上熱話｜日式連鎖麵包店幫經典法式甜品改名 可麗露變恐怖3字睇到即刻放低

圖片來源：Threads、TVB《老表你好Hea》劇照、Unsplash@Piotr Krzeslak

不少人都喜歡吃甜點，但又想同時兼顧身體健康，因此香港人對甜點的最大讚賞絕對是「唔算好甜」，可以過口癮同時又不會吸入太多糖份。不過，所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，近日就有網民發現日式連鎖麵包店幫經典法式甜品「可麗露」，改了一個令人聞風喪膽的名字，引起大家熱烈討論。

可麗露變卡露里惹人注目 雖然香港人對飲食有一份執着，只要製作認真和味道不俗，自然會吸引不少人品嘗。如想保持創意，能夠突圍而出，可能真的需要搞搞新意思。早前，有網民經過一間日式連鎖麵包店，發現店舖竟然將法式經典甜點「可麗露」寫成「卡露里」，引起網民關注。

網民力撐麵包店寫法 從發文者上傳的照片中，可見麵包店的餐盤上尚有4個可麗露，但官方標示牌上則寫著「卡露里」，而英文寫作「Cannele」。可麗露的法語為「Canelé」，是一種源自法國波爾多地區的經典法式甜點，有「天使之鈴」的美名。有網民就表示「咁其實Canelé本身個法文讀音，廣東話係似卡露里多過可麗露嘅」，力撐麵包店的寫法。