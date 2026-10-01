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出版：2026-Oct-01 12:00
更新：2026-Oct-01 12:00

Oasis紀錄片10. 9 Disney+獨家上線 直擊火爆兄弟決裂15年世紀大和解 威尼斯影展觀眾鼓掌8分鐘

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SPRING 10

Oasis紀錄片10. 9 Disney+獨家上線 直擊火爆兄弟決裂15年世紀大和解 威尼斯影展觀眾鼓掌8分鐘

英國殿堂搖滾樂團Oasis，最新傳記紀錄片《Oasis: Don't Look Back In Anger》，已定於10 9 日在 Disney+平台獨家上線。這部被譽為當下搖滾樂壇最受矚目的復出紀錄片，早前在《第 83 屆威尼斯影展》首映時，便憑藉極具震撼的張力，贏得全場觀眾起立鼓掌長達8分鐘的最高殊榮。

排練室重逢氣氛緊繃


1990年起，Gallagher兄弟(NoelLiam)就以卓越音樂才華與火爆性格聞名。兩人在創造了《Wonderwall》、《Live Forever》等無數神曲後，卻在2009年巴黎音樂節後台爆發嚴重肢體衝突，弟弟Liam當場砸爛哥哥Noel珍藏的吉他，導致樂團瞬間解散，關係冰封長達15年。

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本次紀錄片由《浴血黑幫》主創Steven Knight監製，導演Dylan Southern Will Lovelace貼身跟隨巡演。導演受訪時透露，拍下兩人最初在排練室重逢的畫面時，全場空氣彷彿凝固，弟弟Liam不但臭臉走入、無視所有人，排練完便逕自離開，工作人員緊張得手心出汗，導演Dylan直言：「你完全無法預料這段關係會如何發展。」

紀錄片細膩捕捉兄弟感情變化

直到《Oasis Live ’25》巡演開如，在萬名歌迷排山倒海的熱情吶喊下，多年積怨才在音樂中冰釋前嫌。紀錄片不僅收錄後台珍貴花絮，更有兩人暌違 25 年首度共同受訪的真誠畫面。這部由Magna StudiosSony Music Vision聯合打造的音樂史詩，將於109日正式登陸Disney+。英國《衛報》更大讚紀錄片準確捕捉兩兄弟細膩的感情變化，同時展現出他們在大眾面前的真誠，以及在舞台上同樣最真實的一面。

英倫搖滾樂迷們，準備好再次迎接那首《Don’t Look Back In Anger》，共同見證這場劃時代的搖滾大和解。

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