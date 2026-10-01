Oasis紀錄片10. 9 Disney+獨家上線 直擊火爆兄弟決裂15年世紀大和解 威尼斯影展觀眾鼓掌8分鐘

英國殿堂搖滾樂團Oasis，最新傳記紀錄片《Oasis: Don't Look Back In Anger》，已定於10月 9 日在 Disney+平台獨家上線。這部被譽為當下搖滾樂壇最受矚目的復出紀錄片，早前在《第 83 屆威尼斯影展》首映時，便憑藉極具震撼的張力，贏得全場觀眾起立鼓掌長達8分鐘的最高殊榮。

排練室重逢氣氛緊繃



自1990年起，Gallagher兄弟(Noel與Liam)就以卓越音樂才華與火爆性格聞名。兩人在創造了《Wonderwall》、《Live Forever》等無數神曲後，卻在2009年巴黎音樂節後台爆發嚴重肢體衝突，弟弟Liam當場砸爛哥哥Noel珍藏的吉他，導致樂團瞬間解散，關係冰封長達15年。