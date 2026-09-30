萬聖節好去處2026｜MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭登場 破天荒開放商場深夜時段辦派對 主題市集雲集60+攤位

讓人期待的萬聖節終於來臨！旺角MOKO新世紀廣場將於10月1日起，推出「MOKO 嘩鬼旺聚萬聖夜祭」企劃。當中包括全港首個商場午夜萬聖節慶典「午夜狂熱 Halloween Party」和萬聖節主題市集等，除了雲集超過60個特色品牌，更加開放商場深夜時段，讓各位嘩鬼盡情狂歡！
必玩全港首個商場午夜派對！
整個橫跨10月的萬聖節派對，當中最引人注目的，絕對是全港首個商場午夜萬聖節慶典「午夜狂熱 Halloween Party」！派對破例開放商場的閉門時段，將商場中庭變為狂歡舞池。除了連場的舞蹈表演，更有DJ音樂派對和神秘嘉賓獻唱，把活動氣氛推上高潮！派對怎少得了美食和飲品。限定的暗黑特飲和小食攤位，讓人一試難忘。
與此同時，萬聖節主題市集「Trick OR Trade?! 搞鬼好物祭」登場。整個10月期間，超過60個特色品牌將會分兩階段進駐商場，涵蓋萬聖節限定生活小物、暗黑風格精品和主題美食，方便嘩鬼們搜羅心水好物。
玩遊戲贏戲飛優惠券+小禮物
萬聖節怎少得了各種尋寶遊戲和經典Trick-OR Treat遊戲。10月21日起，商場訪客可大玩「Finding pumpkin?」互動遊戲和「Trick-OR Treat」，挑戰將戲票買一送一電子贈券和糖果帶回家。網上爆紅的小白人將會化身成「南瓜軍團」潛入商場，玩家只需跟隨在商場社交平台發布的「解密提示」，逐步找到其中5個指定小南瓜，並拍照打卡記錄，即可免費獲贈免費換領 B+ cinema MOKO 戲票買一送一電子贈券！
另外，商場會員在指定商戶消費滿$100，即可換領「魔幻糖果籃」。大小嘩鬼帶著糖果籃到指定參與商戶，向店員說出暗號「TrickOR-Treat」，即可免費領取糖果或小禮物，感受節日氣氛。
一日限定紋身貼紙體驗
商場同步設有10月31日一日限定的「鬼魅潮印紋身工房」，商場會員只需於指定商戶買滿$100，即可參與「紋身印刷體驗」。在手臂或臉上印上怪誕圖騰，為造型增添一絲詭秘。
午夜狂熱 Halloween Party
活動日期： 2026 年 10 月 31 日
活動時間： 晚上 11 時 至 凌晨 1 時 30 分
活動地點： MOKO MTR/F 中庭
入場券換領詳情：The Point 會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「午夜狂熱 Halloween Party」入場券乙套。
套裝 1 － 以 HK$180 消費換領
• 入場券 x 1
• 派對禮品 x 1
• 紋身印刷體驗 x 1
套裝 2 － 以 HK$250 消費換領
• 入場券 x 1
• 派對禮品 x 1
• 紋身印刷體驗 x 1
• 小食兌換券 x 1 及飲品兌換券 x 1
入場券套裝將於 10 月中旬起開始換領，詳情請留意 MOKO 社交媒體公布。
名額： 450 個
Trick OR Trade?! 搞鬼好物祭
活動日期、時間及地點：
2026 年 10 月 1 – 14 日
上午 11 時半 至 晚上 10 時
MOKO MTR/F 中庭
2026 年 10 月 16 – 19 日 及 23 – 25 日
上午 11 時半 至 晚上 9 時半
MOKO L2 走廊
2026 年 10 月 30 – 31 日
上午 11 時半 至 晚上 10 時
MOKO L4 走廊