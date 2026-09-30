萬聖節好去處2026｜MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭登場 破天荒開放商場深夜時段辦派對 主題市集雲集60+攤位

讓人期待的萬聖節終於來臨！旺角MOKO新世紀廣場將於10月1日起，推出「MOKO 嘩鬼旺聚萬聖夜祭」企劃。當中包括全港首個商場午夜萬聖節慶典「午夜狂熱 Halloween Party」和萬聖節主題市集等，除了雲集超過60個特色品牌，更加開放商場深夜時段，讓各位嘩鬼盡情狂歡！

必玩全港首個商場午夜派對！

整個橫跨10月的萬聖節派對，當中最引人注目的，絕對是全港首個商場午夜萬聖節慶典「午夜狂熱 Halloween Party」！派對破例開放商場的閉門時段，將商場中庭變為狂歡舞池。除了連場的舞蹈表演，更有DJ音樂派對和神秘嘉賓獻唱，把活動氣氛推上高潮！派對怎少得了美食和飲品。限定的暗黑特飲和小食攤位，讓人一試難忘。

與此同時，萬聖節主題市集「Trick OR Trade?! 搞鬼好物祭」登場。整個10月期間，超過60個特色品牌將會分兩階段進駐商場，涵蓋萬聖節限定生活小物、暗黑風格精品和主題美食，方便嘩鬼們搜羅心水好物。