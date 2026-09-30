東九龍新地標領達廣場10月13日開幕　25,000呎天台遊樂園/近30間商戶進駐/24小時健身室/新街市

安達臣道新發展區再有新商場開幕。領展旗下領達廣場（The Anderson）將於10月13日正式開幕，樓高3層、總面積近14萬平方呎，近30間商戶進駐，餐飲、生活服務、零售以至健身都有。商場頂層更有佔地約25,000平方呎的「爪爪童樂園」（Pawsitive Park），以動物為主題加入多款遊樂設施，是商場其中一個較有特色的空間，住在附近的居民又有新地方可以去。

25,000呎「爪爪童樂園」主打動物主題

「爪爪童樂園」位於商場頂層天台，以動物為主題，分為「躲貓貓遊樂塔」、「汪汪滑梯屋」、「鴨力爬爬樂」及「律動彈彈谷」4個遊樂區，加入6米高滑梯等設施。遊樂設備用上不同動物造型，小朋友可以玩樂放電，家長也可以在旁休息。

商場室內空間則以自然採光及寬敞感為設計重點，並加入礦石場元素，連接室內購物空間與頂層戶外休憩位置。

近30間商戶進駐 中日西餐飲都有

領達廣場集合近30間商戶，餐飲選擇包括美京大酒樓、太興、譚仔雲南米線、大家樂及百份百餐廳；日式有爭鮮及点寿司，西式及輕食則有全新開業的EATARY及蛋撻王。麥當勞及7-Eleven亦會進駐，日常食飯、買外賣或者簡單買點食物都有選擇。商場還有生活服務、個人護理、教育及零售商戶，附近居民處理日常所需時又多一個地方。