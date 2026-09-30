KFC優惠｜KFC 10月全新限時優惠 黃金周限定葡撻買一送一！早餐即減$3/兒童餐送Qoo手巾

十月份KFC推出全新一輪「肯！抵DEAL」 限時優惠，在10月1日至18日期間送上多款超值美食著數！ 黃金周期間更加碼推出快閃炸雞翼分享桶及經典葡撻買一送一，另外「肯！奇趣兒童餐」早餐時段更限定送Qoo手巾，數量有限，送完即止。

KFC黃金周限定優惠 適逢黃金周長假期，KFC 於10月1日至 4 日率先推出兩款快閃著數優惠。必試「$52炸雞翼分享桶」，可以一次過享用4件雞+4件巴辣香雞翼，雙重滋味集於一桶；更可以按你的喜好加配汽水(中)或薯格，相當抵食！而深受大眾喜愛的經典葡撻亦會推出買一送一優惠，香酥撻皮配上滑嫩蛋漿，絕對令人回味無窮。

即睇KFC 10月全新優惠 黃金周過後，連串優惠依然源源不絕。十月五日至九日期間，只需 $39 即可品嚐四件自選炸雞或燒雞；同場加映首度加入優惠陣容的 $33「醬燒烤雞包餐」，鮮嫩惹味的烤雞扒夾在鬆軟漢堡包中，帶來層次豐富的口感，無論午餐或晚餐都令人大為滿足。迎接十月十日至十一日的週末，$50 六件雞限時回歸，顧客可自由配搭家鄉雞、香辣脆雞或狂野香燒雞；情侶或閨密亦可選擇 $79 的超值二人分享餐，享受豐盛的週末時光。隨後的十月十二日至十六日，只需$45即可捧走「巴辣香雞翼至尊盛盒」，內含四件雞翼、蘑菇香飯、格格脆薯塊、葡撻及中汽水，份量十足。至於晨早時光同樣有驚喜，十月五日至十八日連續兩星期內，凡於早餐時段消費滿$30，即享減 $3優惠。