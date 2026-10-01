FUGGLER「牙寶茶檔」玩轉朗豪坊　全新狗仔盲盒全球首度現身 (有片)

人見人愛公仔FUGGLER，最近設6款常規款及1款隱藏款以港式茶餐廳文化為主題的快閃店「牙寶茶檔」登陸朗豪坊! 場內將熟悉的茶餐廳餐牌、點餐方式和懷舊細節化成打卡場景及互動體驗，讓潮玩迷一邊「落單」，一邊發掘充滿本地玩味的限定設計。而全新 FUGG MUTTS 狗仔盲盒系列亦首度同大家見面。

快閃店設有以茶餐廳餐單為靈感的 FUGGLER「潮玩餐單」，並安排多個主題拍攝位置給大家打卡。品牌亦與本地原創潮牌「老餅冰室」合作，把香港地道美食意象融入服飾、棒球帽等單品。

FUGG MUTTS 小狗盲盒首度現身

今次焦點是全球線下首發的 FUGG MUTTS 盲盒掛件系列。角色以家中搗蛋小狗為主角，設計當然保留 FUGGLER 標誌性的搞怪牙齒，再配上各自不同的外形。系列包括 6 款常規款及 1 款隱藏款，以隨機盲盒發售。

Uncle K 到場做「一日店長」

10 月 3 日（星期六），Uncle K 將到「牙寶茶檔」擔任一日店長，以美食切入茶餐廳文化，與顧客互動並介紹特色潮玩餐單。當日在店內消費任何金額，可獲 Uncle K 手寫餐單一份；參加現場遊戲並猜中答案，另可獲 DIY 配件包一份。