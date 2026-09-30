鮨孝周末限定「山幸拖羅日」$168起超值日本頂級藍鰭吞拿丼

被譽為東京壽司殿堂「鮨さいとう」（Sushi Saito）的海外副線、鮨孝（Sushi Taka）太古店，走高級精緻江戶前壽司廚師發辦料理路線。好消息是逢星期六及星期日，首推全新山幸拖羅日「山幸トロデー」，嚴選日本山幸頂級藍鰭吞拿魚，炮製四款高質丼飯，由$168起就歎到，相當物超所值！

米芝蓮星級壽司店指定供應商 鮨孝講究食材，所有魚類從日本直送，吞拿魚指定選用東京豐洲市場頂級批發商「山幸集團」（Yamayuki）的魚材。山幸貴為多間米芝蓮星級壽司店的指定供應商，連續五年投得日本一，成為日本壽司界「吞拿魚之王」的地位。其吞拿魚油脂豐盈分佈均勻，肉質特別細膩柔嫩，富有天然魚香濃郁鮮味。壽司師傅將山幸吞拿魚進行七天以上的低溫熟成工序，令魚肉深層旨味昇華，鮮味更濃縮；油脂在熟成中凝聚成韻味悠長的極致風味。

山幸四色拖羅丼最滿足 今次大推四款高性價比拖羅丼飯，最滿足首選山幸四色拖羅丼($238)，有齊赤身、中拖羅、大拖羅及拖羅蓉，一次過能細嘗由清爽到濃郁的四種不同風味。赤身為魚背位，色澤紅潤，脂肪比例較少，質感具彈性，魚味最濃；中拖羅細膩柔嫩，魚香與油脂比例平衡，入口甘香四溢；大拖羅油脂如雪花般分佈，魚油豐腴，入口即化；拖羅蓉混入黃蘿蔔粒配合醋飯，酸脆爽口。

中拖羅丼魚味油香平衡 最抵之選是山幸赤身醬油漬丼（$168），以特調秘製醬油醃漬，濃郁魚味與醬香和諧交融，風味獨特。最極致奢華享受非山幸炙燒大拖羅丼（$258）莫屬，頂級大拖羅經高溫輕微炙燒，釋出豐富油脂，同時保持極致柔嫩，入口即化油香誘人。山幸中拖羅丼（$198）選取油脂分佈得宜的中拖羅，細緻柔嫩，魚味與油香恰好平衡。