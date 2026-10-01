香港故宮文化博物館全新展覽 「清宮製造與當代設計」 展出近160件清代文物 探索傳統美學

香港故宮文化博物館又有新展覽！即日起，博物館推出專題展覽「清宮製造與當代設計」，向公眾展出近160件來自故宮博物院的珍藏，當中包括14件國家一級文物，向觀眾呈現清代皇室御用機構「造辦處」的運作、美學和巧思。

認識清代造辦處功能和工藝 造辦處是清代專責為皇室製造、修繕器物與陳設品的官方機展。展覽介紹清代造辦處的沿革、架構、材料運用、製作流程及其工藝成就。展覽分為三大單元，包括「何謂造辦處」、「器物製作與工藝創新」和「創意設計與陳設」，從中認識清代的工藝技術和美學追求。

分3大單元 展出157件文物 展覽多件文物產自清代康熙、雍正及乾隆三位皇帝的時代，當中包括： • 畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提樑壺：原型為西洋銀暖壺，乾隆帝傳旨在壺的把手添上製作難度極高的金星玻璃，最終成為結合西洋式樣，工藝、畫工上乘的銅胎畫琺瑯精品。 • 提樑壺：雍正帝傾心於日本漆器，除了典藏原器，更命造辦處工匠參考其造型，以不同材質製造新器。例如此器即以銀仿製日本蒔繪提樑漆壺，通體光素無飾，簡潔典雅。 • 鹿角椅：主體結構由康熙帝親手獵獲的鹿角製成，不僅展現造辦處精湛的工藝，更蘊含清代皇室不忘騎射根本之意。根據背板所刻的乾隆帝詩作，此椅曾陳設於熱河行宮（避暑山莊）曲水荷香亭。

• 雙龍捧乾卦插屏：乾隆時期，造辦處工匠常將古玉壁巧妙製成插屏，作陳設之用。此紫檀木插屏的圓形木蓋雕有雙龍捧乾卦，表達「乾隆」之意，如同乾隆帝的品牌標誌，是乾隆時期的創意展現。

化身頂級宮廷工匠 確保「器物」的品質 除了觀賞多件珍貴文物，各位訪客亦可化身為頂級宮廷工匠。玩家透過互動裝置，挑戰造辦處呈遞樣本予皇帝審核的流程，確保「器物」的品質。展覽同時設有互動遊戲，玩家可以親手佈置專屬「清宮一隅」，體驗清代對空間設計及布局的講究。