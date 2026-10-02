MEN’s Bioré聯乘《鬼滅之刃》再出擊 買洗面膏送限量角色鎖匙扣

人氣動漫《鬼滅之刃》與MEN’s Bioré再度合作，推出第二彈別注版男士洗面產品及限定禮遇。由即日起至10月31日，顧客於指定零售商購買兩支MEN’s Bioré洗面膏，即可獲贈限量版金屬鎖匙扣一個；全套共有六款角色設計，款式隨機送出，數量有限，送完即止。

《鬼滅之刃》別注版男士洗面膏系列 大家可按自己的膚況揀選潔面膏，今次系列把不同角色印上包裝，同時提供多款潔面配方。 碧柔男士10倍炭控油淨化深層洗面膏 (胡蝶忍、富岡義勇) : 蘊含 Iron Oxide 吸油氧化鐵，Deep Cleansing 深層清潔毛孔

碧柔男士10倍炭控油淨化暗瘡洗面膏 (不死川實彌、伊黑小芭內、悲鳴嶼行) : 獨特 Acne Care Formula，預防及護理暗瘡肌 碧柔男士10倍炭控油淨化冰爽洗面膏 (煉獄杏壽郎、宇髓天元) : 加入 Menthol 薄荷成分，洗完全集中冰爽洗滌心靈 碧柔男士10倍炭控油淨化水感洗面膏 (時透無一郎、甘露寺蜜璃): 注入 Hyaluronic Acid 透明質酸，保濕鎖水不緊繃

碧柔男士黑白磨砂洗面膏 (竈門炭治郎): 黑磨砂 - 深入毛孔，強力吸走油脂污垢

白磨砂 - 徹底清除黑頭、粉刺及死皮 碧柔男士深層洗面膏 (嘴平伊之助): 深層清潔、去除黑頭/粉刺/死皮 碧柔男士暗瘡護理洗面膏 (竈門禰豆子): 調理暗瘡皮膚，改善膚質 碧柔男士冰涼洗面膏 (我妻善逸): 冰涼薄荷帶來Cool 極潔淨新感受 碧柔男士倍爽水潤洗面啫喱 (栗花落香奈乎): 潔淨肌膚毛孔污垢，同時保持水潤