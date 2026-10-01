灣仔雪糕推介｜灣仔新開雪糕甜品店Sugar Daddy 米芝蓮級大廚主理 必試薑汁牛奶/花生日本黑芝麻口味Gelato(有片)

Gelato熱潮席捲灣仔！曾於米芝蓮星級餐廳主理甜點、屢獲殊榮的意籍甜點師 Fabio Bardi，於皇后大道東開設全新甜點概念店 Sugar Daddy，將意大利咖啡室文化帶到香港。店內每日新鮮製作自家製手工雪糕、意式忌廉包、牛角包及迷你甜點，並提供低糖、純素、無奶製品及無糖選擇，雪糕迷絕對不能錯過！

店舖創辦人Fabio Bardi對意大利傳統甜點文化抱有濃厚熱情，為打破甜品給人甜膩的刻板印象，他嚴選頂級天然食材，並精心鑽研低糖低脂配方，堅持零人工香料及防腐劑，無論是追求純素、無奶製品抑或無糖飲食的客人，都能在此安心享受兼具健康與美味的意式甜品。

必食手工Gelato 薑汁牛奶最有驚喜

首次來訪必試小店自家製意式手工雪糕 ，款款都入口綿密順滑。必食無糖創新的「花生日本黑芝麻」，將深邃的堅果香氣與醇厚黑芝麻完美交織，每一口都散發濃郁焙煎香；「Valrhona 朱古力」採用頂級可可製作，呈現高級的微苦回甘；喜歡清爽口感則推介試試酸甜解膩的「西西里柑橘」。

除了以上招牌口味，記者強烈心水推介「薑汁牛奶」口味雪糕！巧妙地將微辛的薑汁香氣與順滑香醇的牛乳互相碰撞，入口先是迎來陣陣溫潤的薑香刺激，隨後被奶香溫柔包裹，滿載地道甜品風味。雪糕口味會隨著季節更迭，定期推出期間限定的Gelato及清新雪葩，每次到訪有新驚喜！