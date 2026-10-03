新鞋率先開箱！New Balance 983八色登場　一鞋演繹多變造型 (有片)

踏入秋季，New Balance以千禧年代跑鞋美學為靈感，推出全新983系列。系列一共有八款配色，鞋身設計把運動機能、流線輪廓與前衛氣息重新組合，既能配搭簡約日常造型，也可為街頭穿搭增添鮮明層次，讓不同風格取向的男女都能穿出個人態度。

品牌邀請美國網球名將Coco Gauff，以及美國饒舌歌手兼音樂人Aminé示範新作。兩人以各自的個人風格，展現983不會受單一穿搭公式限制的特點。