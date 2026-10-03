新鞋率先開箱！New Balance 983八色登場　一鞋演繹多變造型 (有片)

踏入秋季，New Balance以千禧年代跑鞋美學為靈感，推出全新983系列。系列一共有八款配色，鞋身設計把運動機能、流線輪廓與前衛氣息重新組合，既能配搭簡約日常造型，也可為街頭穿搭增添鮮明層次，讓不同風格取向的男女都能穿出個人態度。
品牌邀請美國網球名將Coco Gauff，以及美國饒舌歌手兼音樂人Aminé示範新作。兩人以各自的個人風格，展現983不會受單一穿搭公式限制的特點。
三大設計細節 兼顧造型與腳感
流線輪廓：中底與外底加入起伏波紋，線條延伸至鞋側，與經典「N」字標誌互相呼應，令整體造型更具速度感和立體感。
材質對比：鞋面以帶光澤的物料拼接透氣網布，在細緻反光效果與輕盈質感之間取得平衡，同時加強視覺層次。
緩震承托：鞋款配備橢圓形ABZORB SBS緩震技術，有助分散雙腳着地時所承受的衝擊，為日常步行提供更穩定舒適的腳感。
同場加映: 野性圖案上身 1890A & 574「Animal Pack」
1890A鞋款以莫卡辛鞋型為基礎，融入運動科技與搶眼乳牛圖案，讓休閒輪廓多添玩味，輕鬆成為造型焦點；至於574，經典鞋款換上豹紋與乳牛紋元素，再以不同質感的物料拼接，為熟悉輪廓注入鮮明的野性時尚氣息。
日本鞋迷熱捧機能鞋墊
被日本鞋迷形容為「踩雲感外掛」的RCP280機能鞋墊，結合ABZORB®緩震技術與Nanofront®防滑布料，兼顧承托、穩定性及舒適腳感。系列另備支撐緩衝型及高回彈款式，方便用家按日常步行或穿著需要選擇。