L’Occitane 蠟菊抗老新章 細紋、暗啞與乾燥一併修護

迎來50周年，Maison L'Occitane en Provence再次從自然取材，以科西嘉蠟菊為核心，帶出健康肌膚才是年輕光采的根本。面對乾燥、環境壓力及歲月痕跡，護膚重點不在與時間角力，而是強化肌膚狀態，維持飽滿、柔滑與明亮感。系列新作Immortelle Divine Targeted Wrinkle Care蠟菊極致精準淡紋修護霜，可以集中護理細紋、皺紋及表情紋。配方亦兼顧滋養、肌膚屏障、紋理及緊緻度，讓日常抗老護理更具針對性。從一朵不易凋零的花，到陪伴肌膚應對歲月的護理方案，蠟菊既代表品牌50年來的科研方向，也把自然生命力帶進每日護膚程序。

全新產品 -- 蠟菊極致精準淡紋修護霜 全新蠟菊極致精準淡紋修護霜，針對細紋、魚尾紋及表情紋，以胜肽、六胜肽及透明質酸帶來豐盈與柔焦效果。配方加入蠟菊極致萃取，作為天然來源的A醇替代成分，兼顧溫和護理與撫平紋理，讓肌膚看來更細緻飽滿。

蠟菊極致再生精華油

蠟菊極致再生精華油取材自法國科西嘉島蠟菊，糅合7種草本活肌油及雙倍維他命E抗氧化力量。輕盈油質能迅速延展，為乾燥、疲倦或成熟肌膚補充滋養，同時改善柔滑度、彈性及光澤，為晚間護膚增添舒適感。

蠟菊極致修護精華霜 集中改善色斑、暗沉、下垂、粗糙、膚色不均、皺紋、鬆弛及缺水八大問題。配方採用天然有機蠟菊萃取，每瓶蘊含600朵蠟菊；品牌臨床測試指，使用後可促進膠原蛋白自生高達300%，有助提升肌膚飽滿度、緊緻感及自然光澤。