GODIVA 10.1假期推3重優惠　黑朱古力凍飲及4款朱古力買1送1 片裝朱古力買10送10

GODIVA由10月1日至6日推出一連6日限定優惠，精選3款朱古力產品推出買一送一或買十送十，包括70%黑朱古力凍飲買一送一、指定朱古力豆買一送一，以及指定散裝片裝朱古力買十送十。當中凍飲每日限量200套，想趁假期歎杯凍飲或入手朱古力，就唔好錯過今次優惠。

優惠1：70%黑朱古力凍飲買一送一 每日1時起限量200套

今次優惠中，70%黑朱古力凍飲由每日下午1時起限量發售，每間分店每日限售200套，售完即止。購買一杯可獲贈一杯，贈送的凍飲可以即時享用，或者以換領券形式領取。

換領券須於一星期內在原購買分店使用，另可加購換領券。要留意，優惠不適用於新都會廣場店及期間限定店。

優惠2：4款朱古力豆買一送一

指定朱古力豆同樣有買一送一優惠，口味包括薄荷黑朱古力、咖啡牛奶朱古力、黑朱古力及牛奶朱古力，採鐵盒包裝。