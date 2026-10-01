旺角美食｜Beans進駐MOKO打造精緻版「another Beans」每日鮮製手工意粉+手作烘焙

旺角MOKO 新世紀廣場前URBAN Café Commune舖位，換上全新概念店「another Beans」，為本地人氣餐飲集團 Beans 踏入13周年開拓的第 11 間分店，今次不行大眾化輕食路線，改走更精緻的西餐體驗。

外藉哈佛畢業生 + 藍帶廚主理 旺角新店貫徹廣場中庭開放式島型設計，木系主軸卡式座位加上綠意盎然的植物點綴，氣氛親切輕鬆。新店由畢業於哈佛大學「Haute Cuisine to Soft Matter Science」課程，並擁有超過 15 年高級餐飲經驗的外藉女主廚Abby Hatcher，以及畢業於法國藍帶廚藝學院、曾效力米芝蓮星級餐廳的主廚Cherry擔大旗。

主廚Abby Hatcher(左)及Cherry(右)

自製英式鬆餅＋粟米麵包 全新菜式看重品質與西式烹調技巧，出品即叫即製。自家製烘焙必食英式鬆餅以及粟米麵包，英式鬆餅特別寬大鬆軟，將荷蘭醬偏酸的配方，改用焦香牛油與味噌調製，帶有焦香和淡淡鹹鮮餘韻。粟米麵包放在英式全日早餐之中，鬆化輕盈，再配上傳統酸種麵包，樸實豐富。

自製Bigoli粗意大利麵 每日新鮮製作的手工意粉，包括寬條麵 (Fettuccine) 和粗意大利麵 (Bigoli)。 其中鹹蛋黃忌廉蟹肉手工粗意大利麵，大量鮮甜蟹肉加入鹹蛋黃一起慢煮成醬，蟹肉完全滲入醬汁，以大火快炒，讓粗意大利麵掛滿醬汁，最後刨上金黃的鹹蛋黃乾，增添鹹鮮香氣。 Beans三甲人氣菜式之一鮮雞蛋卡邦尼手工寬條麵，每日以高達1:1 比例的大麥粉和麵粉製作，口感份外彈牙有嚼勁，拌上濃郁忌廉芝士醬，每一口都掛滿醬汁。

焦糖甜香羊叉燒 揉合粵、西式方法、工序繁複的菜式有「烤三黃雞」，先以西式香料香草醃味、浸麥芽糖醋皮水、吊起風乾，保持皮脆，烤製前塗上一層由蛋白漿、糯米粉及牛奶等調成的薄漿，烤到金黃酥脆，雞肉鮮嫩多汁。從港式蜜汁叉燒演變的羊叉燒，羊鞍骨以磨豉醬、海鮮醬、南乳醬及玫瑰露醃足 8 小時，並以傳統麥芽糖帶出甜香與焦糖香，慢煮至軟嫩多汁，即使不習慣羊羶的客人會易入口。

鐵板左口魚裙邊意大利燉飯 近期飲食潮流大熱左口魚裙邊煲仔飯，這裡則自創鐵板左口魚裙邊意大利燉飯。左口魚裙邊以清酒、味醂與日本蒸餾醬油醃製，魚油豐腴入口即化。燉飯以昆布木魚湯，並加入番紅花慢火燴煮，最後綴上頂級黑魚子醬，飯底不失焦香。 甜品推介法式布里歐鴛鴦吐司配新鮮水果、盆栽木糠布甸配雪糕，再來一碗南瓜花生湯，充滿創意新點子。