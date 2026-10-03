恆香烘焙工作坊10月秋季新課登場 推限定親子烘焙派對 兼免費玩轉元朗唐餅文化館

秋風起，正是烘焙好時節。香港百年老字號恆香老餅家旗下的「恆香烘焙工作坊(HHBW)」，日前公開全新10月秋季限定烘焙課程。本次課程主打「零經驗OK」，想趁周末享受親子手作樂趣的家長，還是喜愛烘焙的新手，都能在資深師傅帶領下，親身體驗中式與西式烘焙的獨特魅力。

網羅三大秋季人氣主題

工作坊在今個秋天精心設計3款風格截然不同的體驗課程，全面兼顧大人與小朋友的口味，當中包括選用大小朋友都無法抗拒的 Oreo 餅乾，親手抹上綿密忌廉，打造專屬的5吋網美風蛋糕的「親子Oreo 5吋忌廉蛋糕工作坊」；將風靡全球的療癒系 Jellycat 玩具化身為Q彈、擁有「水光肌」般精緻外皮的手作饅頭的「親子Jellycat造型水光肌饅頭工作坊」；以及結合中西創意的「親子雙式臘腸薄餅配老婆餅工作坊」。