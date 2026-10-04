李錦記家族基金祖父母感謝節2026 免費換感恩禮包 主題攤位遊戲/工作坊體驗

周未想帶家中長輩和孩子去哪裡放電？由李錦記家族基金主辦、一口田慈善教育基金協辦的活動《祖父母感謝節2026》同樂日，將於10月11日(星期日)在荃灣D・Park愉景新城1/F中庭隆重登場。活動不僅費用全免，更有三大療癒系手作工作坊、好玩的主題列車攤位，以及豐富的「感恩禮包」等著各位前來拿取。

儲印章免費換感恩禮包

今年感謝節以「全人健康」為主題，現場特設「五種愛的語言號」列車之旅。長者與孫仔孫女可以一起穿梭「暖心補給站」、「讚賞花園」、「禮物藝廊」、「抱抱港灣」及「樂聚空間」五大主題區域。祖孫合力玩遊戲，集齊5個區域印章，即可換領限量版感恩禮包。禮包內包括有李錦記產品、祖父母感謝節貼紙、心意卡及家庭活動計劃表磁貼。