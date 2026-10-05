45R銀座全新旗艦店 承襲千年木工工藝 重現古民家奢華 展示日本頂級藍染

喜愛日本工藝與丹寧文化的時尚迷注意，明年迎來成立50周年的品牌 45R，宣布於東京銀座五丁目，推出首座4層樓高全新旗艦店。這座籌備多時的新店，是社長高橋慎志(Shinji Takahashi)回歸品牌美學初心的極致呈現，著此展示日本傳統文化、建築美學及職人手藝。
45R一直堅持「Nai Monozukuri」(造物精神)理念，意即「創造世上原本不存在、獨一無二的物件」。這分對造物的匠人精神，深深貫穿於新店室內選用建築木材、藍染開發與時裝系列之中。旗艦店1樓重點呈獻Cherished Items及908系列，無分性別適合所有人舒適穿著的服飾，打破傳統性別界限。品牌強調服飾不以剛出廠的硬挺狀態交付，而是追求與穿著者共同經歷時間變化，令衣服愈穿愈有味道。
3樓「藍職人」專區展現頂級牛仔地位
在45R的世界裡，靛藍(Indigo)是靈魂。品牌堅持「從農田到店舖」(From Farm to Shop)的理念，甚至從源頭親自種植珍貴的「蓼藍」，經古法發酵後由職人經數十次重複手揉浸染，創造出層次豐富的天然Indigo藍。位於旗艦店3樓的「藍職人」專賣店，向顧客介紹這項瀕臨失傳的極致工藝，如何化為具生命力的頂級牛仔布，把日式「侘寂」(Wabi-Sabi)美學推向國際舞台。
攜手三角屋團隊 嚴選百年古材
45R新店是一件可納入建築學科的教材，全因品牌特別攜手傳統建築團隊「Sankakuya」(三角屋)，全店摒棄現代膠水與塑膠複合板，運用可拆卸與重組的古民家建造法，每層樓均散發不同的天然木質香氣，當中1樓至2樓選用富有歷史故事的栗木與緬甸柚木；3樓採用高雅的檜木，營造沉靜的購物氛圍；4樓匯聚櫸木、栂木、黃檗木及水曲柳，並特設「茶馬亭」藝廊沙龍，定期舉行不同展覽。
此外，新店每層樓均以日式傳統展示凹室「床之間」(Tokonoma)為敘事核心，陳列展現四季之美的藝術品。45R誠邀全球日系文化鑑賞家親臨現場，感受將傳統完美融入日常生活。
45R銀座五丁目旗艦店：
地址：東京都中央區銀座5-6-15 精工銀座五丁目大樓