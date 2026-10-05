45R銀座全新旗艦店 承襲千年木工工藝 重現古民家奢華 展示日本頂級藍染

喜愛日本工藝與丹寧文化的時尚迷注意，明年迎來成立50周年的品牌 45R，宣布於東京銀座五丁目，推出首座4層樓高全新旗艦店。這座籌備多時的新店，是社長高橋慎志(Shinji Takahashi)回歸品牌美學初心的極致呈現，著此展示日本傳統文化、建築美學及職人手藝。

45R一直堅持「Nai Monozukuri」(造物精神)理念，意即「創造世上原本不存在、獨一無二的物件」。這分對造物的匠人精神，深深貫穿於新店室內選用建築木材、藍染開發與時裝系列之中。旗艦店1樓重點呈獻Cherished Items及908系列，無分性別適合所有人舒適穿著的服飾，打破傳統性別界限。品牌強調服飾不以剛出廠的硬挺狀態交付，而是追求與穿著者共同經歷時間變化，令衣服愈穿愈有味道。