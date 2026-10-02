灣仔美食｜MINATO╳長野縣「三帽」名廚！ 限時4夜盛宴 必試超稀有「極軟水」清酒配A5和牛

香港人對日本料理的熱愛，早已超越了單純的刺身與壽司，而是延伸至對在地風土與匠人精神的追求。灣仔精緻日本料理MINATO將迎來一場重量級的味蕾邂逅——10月7日至10日，聯乘連續三年榮獲法國美食權威《Gault & Millau》三帽殊榮的長野縣法日名店Hikariya-Nishi，由大廚田邊真宏親臨香港，展開限時四夜的「長野之味」客席盛宴。

綠色療癒美學：將「日本屋脊」吞下肚

有別於一般的高端日本菜，田邊主廚帶來的是他享譽盛名的「療癒美食學」(wellness gastronomy)。長野縣素有「日本屋脊」之美譽，當地的天然泉水與肥沃土壤孕育出極具生命力的頂級蔬菜。主廚將法式烹調技藝融入新派日本料理，透過十一道菜，將長野的四季風土細緻呈現。

晚宴由一道「蔬菜魚子醬春捲配西班牙凍湯」揭開序幕，以俄羅斯 Oscietra魚子醬點綴季節蔬菜的清香。緊接登場的「稻草燒鰹魚配發酵番茄」，此時正值秋季回游的鰹魚最為肥美，稻草帶來的煙熏焦香與番茄的清爽酸度在口中達到完美平衡。而體現大廚蔬菜美學的靈魂之作，莫過於「北寄貝燉飯配蔬菜慕斯」，慢火熬煮的意大利米吸飽了北太平洋北寄貝的海洋鮮味，面層鋪上輕盈絲滑的招牌蔬菜高湯慕斯，清新芳香，讓人耳目一新。