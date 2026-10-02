灣仔美食｜MINATO╳長野縣「三帽」名廚！ 限時4夜盛宴 必試超稀有「極軟水」清酒配A5和牛

香港人對日本料理的熱愛，早已超越了單純的刺身與壽司，而是延伸至對在地風土與匠人精神的追求。灣仔精緻日本料理MINATO將迎來一場重量級的味蕾邂逅——10月7日至10日，聯乘連續三年榮獲法國美食權威《Gault & Millau》三帽殊榮的長野縣法日名店Hikariya-Nishi，由大廚田邊真宏親臨香港，展開限時四夜的「長野之味」客席盛宴。
綠色療癒美學：將「日本屋脊」吞下肚
有別於一般的高端日本菜，田邊主廚帶來的是他享譽盛名的「療癒美食學」(wellness gastronomy)。長野縣素有「日本屋脊」之美譽，當地的天然泉水與肥沃土壤孕育出極具生命力的頂級蔬菜。主廚將法式烹調技藝融入新派日本料理，透過十一道菜，將長野的四季風土細緻呈現。
晚宴由一道「蔬菜魚子醬春捲配西班牙凍湯」揭開序幕，以俄羅斯 Oscietra魚子醬點綴季節蔬菜的清香。緊接登場的「稻草燒鰹魚配發酵番茄」，此時正值秋季回游的鰹魚最為肥美，稻草帶來的煙熏焦香與番茄的清爽酸度在口中達到完美平衡。而體現大廚蔬菜美學的靈魂之作，莫過於「北寄貝燉飯配蔬菜慕斯」，慢火熬煮的意大利米吸飽了北太平洋北寄貝的海洋鮮味，面層鋪上輕盈絲滑的招牌蔬菜高湯慕斯，清新芳香，讓人耳目一新。
夢幻同源配餐：傳承350年「極軟水」清酒
盛宴的重頭戲，在於料理與清酒的同源碰撞。為了力臻圓滿，餐廳特別精選同樣來自長野縣的「甍酒蔵」清酒進行 pairing。這家傳承超過350年歷史的酒廠，近年遷至松川村，採用世界上最軟的水質之一(硬度僅為每公升7毫克)入酒，令酒體格外圓潤順滑，餘韻帶有柔和的甜香與酸度。侍酒師團隊與大廚挑選了五款「甍酒蔵」的佳作。招牌作「甍銀．黑」酒體飽滿而風味深邃，完美呼應前菜的旨味；而帶有花果香的「甍銀．紅」與酸度明亮的「甍銀．藍」，則與隨後登場的MINATO招牌鐵板燒法國鵝肝及A5宮崎和牛牛柳形成絕妙對比，以清爽的酒體平衡豐富的油脂香氣，讓每一口都像是跨越文化的美味邂逅。
MINATO
香港灣仔港灣道23號鷹君中心地下G4-G6號舖
2345 0663
WhatsApp 6365 3696
「長野之味」每位$2,588