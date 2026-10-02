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出版：2026-Oct-02 17:00
更新：2026-Oct-02 17:00

信和集團S⁺ REWARDS會員獎賞大派$26萬S現金券　消費滿$500即可抽獎

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信和集團S⁺ REWARDS會員獎賞大派$26萬S現金券　消費滿$500即可抽獎

信和集團S⁺ REWARDS會員獎賞計劃推出「每月賞不停大抽獎」，由即日起至12月31日，會員於指定商場、酒店及消費地點單一消費滿$500並成功登記點數，即可獲1次抽獎機會，活動期間不限參與次數，合資格消費愈多，抽獎機會愈多。整個推廣期合共送出總值$260,000 S現金券，12月舉行的終極大抽獎更有機會獨得$10,000 S現金券。


10月及11月每月抽獎　每月10人各獲$5,000

「每月賞不停大抽獎」分兩個階段進行，首階段為10月及11月的「每月幸運賞」，每月抽出10名幸運兒，每人可獲價值$5,000 S現金券，兩個月合共送出$100,000 S現金券。

12月則進入「終極大抽獎」，獎額及名額增加，頭獎1名可獲價值$10,000 S現金券，二獎10名各獲$5,000 S現金券，三獎50名各獲$2,000 S現金券，合共送出$160,000 S現金券。

活動期間，會員每月賺取的抽獎機會會自動參加當月抽獎，並延續至推廣期內其後的抽獎。即使早前未有中獎，已累積的抽獎機會仍有機會參與之後的抽獎。

AlipayHK付款每筆合資格交易　可額外多1次抽獎機會

除了基本抽獎機會外，會員以AlipayHK付款，每筆合資格交易在成功登記點數後，可額外獲1次抽獎機會。因此，同一筆合資格消費除了可按消費金額賺取抽獎機會，以AlipayHK付款更可再增加1次機會。

活動適用於信和集團旗下9大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、信和廣場及朗壹廣場，另涵蓋香港富麗敦海洋公園酒店、香港黃金海岸酒店等其他指定地點，參與商戶超過800間，類別包括餐飲、時尚服飾、鐘錶珠寶、休閒娛樂及超市百貨等。

S⁺ REWARDS App加入多項功能　點數可兌換SDollar消費

配合會員獎賞計劃升級，S⁺ REWARDS手機應用程式亦加入多項功能。會員可直接在App內將點數兌換成SDollar，並於參與商戶消費時使用，亦可查看停車場實時資訊及換領泊車禮遇。

由賺取點數、兌換SDollar至使用泊車優惠，會員可透過App處理不同獎賞及會員功能。是次「每月賞不停大抽獎」推廣期由2026年10月1日至12月31日，合資格消費及抽獎詳情以S⁺ REWARDS公布為準。


信和集團S⁺ REWARDS會員獎賞計劃全面升級會員體驗 推出「每月賞不停大抽獎」大派總值HK$26萬S現金券 於9大信和集團商場消費滿指定金額即賺取抽獎機會 (2) 於9大信和集團商場消費滿指定金額即賺取抽獎機會 為慶祝功能全面升級，S⁺ REWARDS將於2026年10月1日至12月31日期間推出「每月賞不停大抽獎」，送出總值HK$260,000的S現金券


「每月賞不停大抽獎」

首階段：每月幸運賞（2026年10月及11月）

·         每月名額：10名

·         每名可獲：價值HK$5,000 S現金券

次階段：終極大抽獎（2026年12月）

§  頭獎（1名）：價值HK$10,000 S現金券

§  二獎（10名）：各得價值HK$5,000 S現金券

§  三獎（50名）：各得價值HK$2,000 S現金券

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