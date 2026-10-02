信和集團S⁺ REWARDS會員獎賞大派$26萬S現金券　消費滿$500即可抽獎

信和集團S⁺ REWARDS會員獎賞計劃推出「每月賞不停大抽獎」，由即日起至12月31日，會員於指定商場、酒店及消費地點單一消費滿$500並成功登記點數，即可獲1次抽獎機會，活動期間不限參與次數，合資格消費愈多，抽獎機會愈多。整個推廣期合共送出總值$260,000 S現金券，12月舉行的終極大抽獎更有機會獨得$10,000 S現金券。

活動期間，會員每月賺取的抽獎機會會自動參加當月抽獎，並延續至推廣期內其後的抽獎。即使早前未有中獎，已累積的抽獎機會仍有機會參與之後的抽獎。

12月則進入「終極大抽獎」，獎額及名額增加，頭獎1名可獲價值$10,000 S現金券，二獎10名各獲$5,000 S現金券，三獎50名各獲$2,000 S現金券，合共送出$160,000 S現金券。

「每月賞不停大抽獎」分兩個階段進行，首階段為10月及11月的「每月幸運賞」，每月抽出10名幸運兒，每人可獲價值$5,000 S現金券，兩個月合共送出$100,000 S現金券。

10月及11月每月抽獎 每月10人各獲$5,000

AlipayHK付款每筆合資格交易 可額外多1次抽獎機會

除了基本抽獎機會外，會員以AlipayHK付款，每筆合資格交易在成功登記點數後，可額外獲1次抽獎機會。因此，同一筆合資格消費除了可按消費金額賺取抽獎機會，以AlipayHK付款更可再增加1次機會。

活動適用於信和集團旗下9大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、信和廣場及朗壹廣場，另涵蓋香港富麗敦海洋公園酒店、香港黃金海岸酒店等其他指定地點，參與商戶超過800間，類別包括餐飲、時尚服飾、鐘錶珠寶、休閒娛樂及超市百貨等。