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出版：2026-Oct-02 14:00
更新：2026-Oct-02 14:00

荔枝角美食｜實試「繼TSUGU」日式鐵板燒 結合中式海味獨門隱藏菜單(多圖)

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Nose 12

荔枝角美食｜實試「繼TSUGU」日式鐵板燒 結合中式海味獨門隱藏菜單(多圖)

早陣子與傳媒行家一行8人，浩浩蕩蕩剎入「繼TSUGU」體驗一場別開生面的鐵板燒。其獨特之處在於隱藏特選菜式，將日式鐵板燒結合中式海味來個獨門版演繹，拉闊了我們雙眼與味蕾的境界。

文、攝：Vera Gee

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鮮活鱈場蟹令人垂涎

這店屹立了8年，提供3種席前料理，以傳統鐵板燒為主軸，兼備天婦羅及壽司。廚師團隊大部分具備五星級酒店及著名日本料理的豐富經驗，每一位站在鐵板席前的廚師皆經過嚴格訓練，無論哪一位也能保持穩定水準。進餐之前，廚師從廚房魚缸取出鮮活海鮮展示給我們看，生猛的花龍蝦、不斷伸腳的鱈場蟹、強烈伸縮大過我手掌的澳洲黑邊鮑魚，令人垂涎。先吃沙律、前菜、三款時令刺身及天婦羅之後，便進入鐵板燒環節。

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廚師手勢純熟流暢

儘管當日主理鐵板燒的兩位廚師目測較年輕，然而在處理食材、掌控火喉、控制溫度上，手勢純熟流暢，有板有眼。看他們將大隻厚肉的鮑魚放在鐵板爐上一刀一下切片，片片薄度均稱，具彈性又爽脆，黑椒和鹽調味適中不嗆喉。再看他們將龍蝦去殼完整起肉，加入龍蝦膏燒香，令鮮味強化，龍蝦肉仍保留水分和鮮甜。鐵板立鱗燒採用油脂甘甜、肉質細嫩具彈性的白甘鯛，將魚肉略燒後置於網架上，與鐵板隔離，避免油肭肭。廚師一下一下淋熱油，直至魚鱗全部立起像松果，吃下脆卜卜，佐以綿密的枝豆薯蓉，帶來一脆一滑的對比效果。

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自創遼參釀明太子羊肚菌

不問不知，原來店內有融合乾海產的隱藏菜單，坊間未必吃到。如將菌味濃的羊肚菌和微辛的明太子，釀於甘爽的日本關東遼參之中，再配上以羊肚菌和鰹節高湯調製的湯汁，吊出清雅菌香。沒想到鮑翅竟然也可鐵板煎！外層焦脆，淋上鮮味澎湃極濃雞白湯，滿口啖啖膠質。

鐵板海參,羊肚菌,明太子1 T9 T11 IMG 7090

免開瓶費切餅費

鐵板炒飯也精彩，廚師快手來回兜炒，將粒粒分明的白飯裹上蛋和蔥花，鎖著熱騰騰的煙氣，再鋪上焦邊流心荷包蛋，很有小確幸滿足之感。最後喝一杯清甜解膩的昆布元貝響螺清湯，充滿umami鮮味，溫潤解除熱氣。難得免開瓶費、免切餅費，慶生酒聚一流！

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TSUGU

地址：荔枝角長順街15D2 Place Two 3309-310號舖

電話：37067703

營業時間：12:00 - 15:0018:00 - 23:00

收費：鐵板燒午市8道菜套餐$370/位起（包括大蝦／鵝肝／帆立貝三選一、銀鱈魚以及美國牛柳）至$1120/2位（包含波士頓龍蝦、南非鮑魚、和牛薄燒）；晚市11 道菜套餐$880/位起（包含大蝦、日本鮑魚、天婦羅三點）、二人餐$2,480（自選鱈場蟹/龍蝦/澳洲鮑魚）。

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