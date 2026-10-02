萬聖節好去處2026｜黃金海岸商場搞鬼糖果車隊大冒險 首次集結多部越野車大玩「Truck-or-Treat」

歡樂開心的萬聖節派對即將登陸黃金海岸商場！10月24日起，黃金海岸商場打造萬聖節限定派對「搞鬼糖果車隊大冒險」，並將商場變身為「糖果車隊基地」。派對邀請全城大小朋友加入成為「糖果車隊小隊員」，不但體驗歐美大熱的「Truck-or-Treat」，更可參與各種糖果遊戲，度過難忘甜蜜的假期！
歐美Truck-or-Treat 登陸黃金海岸 集結多部經典越野車
商場將於10月指定日子推出連場任務，讓不同年齡的大小朋友享受其中。焦點活動當然是萬聖節當日的「Truck-or-Treat 搞鬼糖果車隊」！屆時商場草坪將會集結多部Land Rover及Land Cruiser經典越野車，車尾箱更設有萬聖節主題佈置，讓人感受歐美的Truck-or-Treat 體驗。訪客不妨挑戰各個主題車尾箱隱藏的糖果驚喜及趣味小遊戲，將糖果帶回家。
活動當日亦舉辦「MiniMaker 兒童市集」。兒童市集最大亮點是，每個攤位均由小朋友主理，帶來自家設計的攤位遊戲、手工體驗及原創精品，為活動注入童趣。
必玩5大糖果收集遊戲
萬聖節的指定動作，必屬收集各類糖果。小朋友不妨挑戰5大「糖果拯救任務」遊戲，將暗藏商場各處的糖果收集帶走。任務包括擊退蜘蛛精軍團、餵飽為食的搗蛋鬼、搗破搗蛋鬼秘密基地、眼明手快回收糖果，各位萬勿錯過。10月24及25日設有經典的「Trick or Treat」遊戲，小朋友們不妨精心打扮及加入糖果尋寶大巡遊，向指定商戶大喊「Trick or Treat!」，爭取將所有糖果帶回家。
親手整流體星球燈 萬聖糖果市集入手特色手作
自問是手作達人，想體驗製作專屬的魔法流體星球燈？於10月5日至10月25日期間，顧客消費滿HK$100或以上即可參與「魔法流體星球燈工作坊」，親手製作夢幻星球燈。萬聖糖果市集和主題佈置即將亮相，訪客可入手多款特色手作精品及萬聖節限定商品，甚至在臉部彩繪攤檔，為造型增添一絲鬼馬氣息。
黃金海岸商場呈獻萬聖節「搞鬼糖果車隊大冒險」
日期：
10月24、25、30及31日
地點：
黃金海岸商場
「搞鬼糖果車隊Truck-or-Treat」基地
日期：
10月31日
時間：
下午1時至晚上9時
地點：
黃金海岸商場草坪
「萬聖節 MiniMaker 兒童市集」
日期：
10月31日
時間：
下午3時至5時
地點：
黃金海岸商場草坪
「糖果拯救任務」攤位遊戲
日期：
10月24日及25日下午1時至6時
10月30日及31日下午3時至晚上9時
地點：
黃金海岸商場海濱長廊
換領辦法：
S⁺ REWARDS會員於10月5日至10月31日期間，可以5點數換領「糖果拯救任務」遊戲券1張。數量有限，先到先得，換完即止。
「魔法流體星球燈工作坊」
日期：
10月24日及25日
時間：
下午1時至5時30分(每節20分鐘)
地點：
黃金海岸商場中庭
換領辦法：
於10月5日至10月25日期間，於黃金海岸商場以指定電子貨幣單一消費滿HK$100即可獲得「魔法流體星球燈工作坊」活動名額乙個。
名額數量有限，先到先得，換完即止。
換領時間：
上午10時至晚上10時
換領地點：
黃金海岸商場1/F 客戶服務中心
「糖果尋寶大巡遊」
日期：
10月24日及25日
時間：
下午3時至3時30分；下午4時至4時30分
集合地點：
黃金海岸商場中庭
「萬聖糖果市集」
日期：
10月24日及25日中午12時至晚上8時
10月30日下午3時至晚上9時
10月31日下午1時至晚上9時
地點：
黃金海岸商場中庭