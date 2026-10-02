萬聖節好去處2026｜黃金海岸商場搞鬼糖果車隊大冒險 首次集結多部越野車大玩「Truck-or-Treat」

歡樂開心的萬聖節派對即將登陸黃金海岸商場！10月24日起，黃金海岸商場打造萬聖節限定派對「搞鬼糖果車隊大冒險」，並將商場變身為「糖果車隊基地」。派對邀請全城大小朋友加入成為「糖果車隊小隊員」，不但體驗歐美大熱的「Truck-or-Treat」，更可參與各種糖果遊戲，度過難忘甜蜜的假期！

歐美Truck-or-Treat 登陸黃金海岸 集結多部經典越野車

商場將於10月指定日子推出連場任務，讓不同年齡的大小朋友享受其中。焦點活動當然是萬聖節當日的「Truck-or-Treat 搞鬼糖果車隊」！屆時商場草坪將會集結多部Land Rover及Land Cruiser經典越野車，車尾箱更設有萬聖節主題佈置，讓人感受歐美的Truck-or-Treat 體驗。訪客不妨挑戰各個主題車尾箱隱藏的糖果驚喜及趣味小遊戲，將糖果帶回家。

活動當日亦舉辦「MiniMaker 兒童市集」。兒童市集最大亮點是，每個攤位均由小朋友主理，帶來自家設計的攤位遊戲、手工體驗及原創精品，為活動注入童趣。